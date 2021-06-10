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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هيئة الدواء تنفي شائعة تعارض استخدام أدوية التخدير مع لقاحات كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

تحرص هيئة الدواء المصرية، على التصدي للشائعات المتداولة والمعلومات المغلوطة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول تعارض استخدام بعض الأدوية مع لقاحات فيروس كورونا، ومنها ما تم تداوله مؤخرا من إشاعات حول خطورة استخدام أدوية التخدير – ومنها أدوية التخدير الموضعي التي تستخدم في جراحات الأسنان – مع لقاحات فيروس كورونا، وأن ذلك قد يؤدي إلى الوفاة.


تؤكد هيئة الدواء المصرية عدم صحة تلك الأخبار، وأنه بالبحث في المصادر العلمية المعتمدة تبيّن أنه لا يوجد دليل علمي على تعارض استخدام أدوية التخدير مع لقاحات فيروس كورونا .

وتهيب الهيئة بجموع المواطنين بضرورة استشارة مقدمي الرعاية الصحية من الأطباء والصيادلة للتحقق من المعلومات الدوائية قبل تناولها.

وتحذر هيئة الدواء المصرية من الانسياق وراء الشائعات فيما يخص التعامل مع الأدوية؛ لما لذلك من أثر سلبي على الاستخدام السليم للأدوية، وما يترتب علية من أضرار صحية بالغة، وتناشدهم بالرجوع للجهات الرسمية،  ، كما ترحب الهيئة بجميع الاستفسارات عن المستحضرات الصيدلية من مقدمي الرعاية الصحية، وجميع المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية  عبر الموقع الرسمي للهيئة.


https://www.edaegypt.gov.eg/

فيروس كورونا الأدوية الرعاية الصحية لقاحات كورونا لقاحات فيروس كورونا هيئة الدواء المصرية جراحات الأسنان التصدي للشائعات

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