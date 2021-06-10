الرئيس الإسرائيلي يهدد حزب الله من أمام البرلمان الروماني

أكد الرئيس الإسرائيلي المنتهية ولايته، رؤوفين ريفلين، اليوم الخميس أن إسرائيل لن تقبل تلقى التهديدات من "حزب الله".

وأضاف ريفلين، أمام البرلمان الروماني في بوخارست، أن الحزب اللبناني يحاول الحاق الضرر بنا، ولن نتقبل هذا، وقادرون على حماية أنفسنا، ويجب علينا تعزيز خطوات تزيد من الثقة والتعاون في المنطقة.

فيما شكر رئيس حكومة رومانيا، فلورين كيتسو، على اختيار ريفلين زيارة رومانيا في آخر فترة من ولايته، وأضاف أنه سعيد باستجابة مجتمع قطاع الأعمال الإسرائيليين للدعوة، ودعا رجال أعمال وشركات الانضمام والمشاركة بتحقيق الفرص.