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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من دبي.. كارول سماحة تخطف الأنظار عبر إنستجرام

كارول سماحة
كارول سماحة

نشرت الفنانة كارول سماحة فيديو جديدا لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات “إنستجرام”.

 

وظهرت كارول في الفيديو بإطلالة صباحية من دبي وعلقت قائلة: "صباح الخير من دبي". 

 

يذكر أنه اجتمع كل من الفنانة كارول سماحة، والشاعر خالد تاج الدين، والمخرج باتول عرفة، للعمل على أغنية جديدة تستعد كارول لطرحها خلال الفترة المقبلة.

 

وكانت كارول سماحة طرحت مؤخراً أغنية “اللي خان” تتر مسلسل “ضد الكسر” الذي تم عرضه في رمضان الماضي 2021.

 

أغنية “اللي خان” غناء: الفنانة كارول سماحة، وكلمات الدكتور مدحت العدل، وألحان أحمد العدل.

 

يذكر أن مسلسل "ضد الكسر" من بطولة الفنانة نيللي كريم، بجانب كل من محمد فراج، ومصطفى درويش، وهشام إسماعيل، ولقاء الخميسي، وحمزة العيلي، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين سينرجي والعدل جروب.

 

كارول سماحة انستجرام الفن مسلسل ضد الكسر أغنية جديدة

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