حسم الجدل بشأن حضور الجماهير مباراة الترجي والأهلي

حسم فوزي مهدي وزير الصحة التونسي، الجدل بشأن إقامة مباراة الترجي والأهلي، المقرر لها، 19 يونيو الجاري، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بحضور جماهيري.

وقال وزير الصحة التونسي في تصريحات أبرزتها صحيفة “ تونس الرقمية”، أن إقامة مباراة الترجي والأهلي بحضور جماهيري، أمر مستبعد.

وأوضح فوزي مهدي أن حضور الجماهير مباراة الترجي والأهلي، قد يؤدي إلى مزيد من تفشي فيروس كورونا.

وأشار وزير الصحة، إلى أن تونس دخلت الموجة الرابعة لفيروس كورونا، حيث بدأت الإصابات ترتفع مجددا، وعاد الضغط على المستشفيات.

كانت جماهير الترجي، طالبت السلطات التونسية، خلال الساعات الماضية، بالموافقة على حضور مباراة الفريق أمام الأهلي.

يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف "، أعلن، حكام مباراتي الأهلى أمام الترجي التونسي.

وقرر الكاف إسناد مباراة الذهاب إلى الجنوب أفريقي فيكتور جوميز ، على أن يقود الكاميروني أليوم نيانت مباراة الإياب بالقاهرة بين الفريقين .

وأعلن الكاف تواجد الزامبي " سيكازوى " حكما للفار في مباراة الذهاب بين الأهلى والترجي ، على أن يتواجد المغربي رضوان جيد حكما للفار فى مباراة العودة .