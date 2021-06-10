شاهد| عصام الحضري يغازل زوجته وابنته على طريقته الخاصة

نشر عصام الحضري مدرب حراس فريق سيراميكا كليوباترا صورة له برفقة زوجته و ابنته شدوى عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فسيبوك .

وعلق عصام الحضري علي الصورة مغازلا زوجته وابنته قائلا: النظرة دي للبنت وأمها.

وكان قد وجه عصام الحضري مدرب حراس فريق سيراميكا كليوباترا، رسالة لزوجته عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ونشر الحضري، صورة بصحبة زوجته وكتب: “في حياة كل واحد منا جندي مجهول بيكون ضهر وسند ليه لكن أنتي يا أم ياسين الجندي المجهول والمعلوم في حياتي وحياة ولادنا”.

وتابع: "ياما تعبثي واتحملتي علشان خاطرنا ومهما أقولك مش هوفيك حقك ربنا يخليكي لينا كلنا يا كلمة السر في حياتنا".

واحتفل الخميس الماضي، عصام الحضري بخطوبة ابنته شدوي بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة وسط حضور عدد كبير من المشاهير والأصدقاء والأقارب.