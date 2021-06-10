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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. شيرين رضا تحتفل بعيد ميلاد ابنتها نور

صدى البلد

احتفلت الفنانة شيرين رضا بعيد ميلاد ابنتها نور ، و ذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و نشرت شيرين رضا صورة لابنتها و علقت علي الصورة قائلة : عيد ميلاد سعيد يا نونو و ان شاء الله تحققي كل احلامك ، بحبك جدا جدا جدا .

 

نور دياب هي الابنة الكبرى لـ عمرو دياب والفنانة شيرين رضا، والتي أهدى والدها عمرو دياب لها أغنية "نور العين".

و كانت قد تعرضت نور لحملة من التنمر بعد نشر صورة لها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام"، ولم تعلق على التعليقات التي وجهت لها والتزمت الصمت التام، حيث إن بعض التعليقات كانت مسيئة بحقها، وهو ما دفع المتابعين لمهاجمة الأشخاص الذين تنمروا عليها ودافعوا عنها.

 

صور نور دياب ملاد نور دياب اطلالة نور دياب شيرين رضا

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