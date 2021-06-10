بعد التراجع العالمي 30 دولار ... تعرف على أسباب انخفاض الحديد 400 جنيه للطن

اعلن احمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية عن تراجع اسعار الحديد بنحو 400 جنيه للطن ، وذلك بعد اعلان الشركات المنتجة لتثبيت الشعر لشهر يونيو الجارى ، متوقعا السبب تراجع الاسعار العالمية بنحو 30 دولار فى طن البليت

واضاف الزينى فى تصريحات خاصة لــ “ صدى البلد ” ان الشركات اعلنت تراجع اسعارها دون ابداء اى اسباب ، الا انه الارجح تحسبا لمزيد من التراجع للبليت عالميا وللحصول على السيولة اللازمة.

ونوة الزينى الى ان المصانع لديها زيادة فى المخزون ، ومصاحب ذلك انخفاض فى الطلب ، وهو ما ادى الى عدم وجود مبرر لاى زيادة حدثت شهر مايو الماضي ، مشيرا إلى أن الأسعار التي يباع بها حديد التسليح الآن هي 13800 حتى 14600جنيه للطن.

وعن الاسعار اوضح الزينى ان حديد التسليح «عز» سجل سعر 14600 جنيه وهو السعر الأعلى للبيع بالمقارنة بباقي الشركات مدعوما بالخامة ، وسجل حديد تسليح شركة بشاي سعر 14500 جنيه، فيما سجل حديد شركة العتال سعر 14450 جنيها و شركة المراكبي يباع طن حديد التسليح بـ14300جنيه

وسجل حديد شركة عطية يباع طن حديد التسليح بسعر 14300 جنيه ، شركة سرحان يباع طن الطن بسعر 14300جنيه ، شركة المراكبي سعر طن حديد التسليح 14300 جنيه، و شركة المصريين يباع طن حديد التسليح بسعر 14500جنيه، و شركة العشرى يباع طن حديد التسليح بسعر 14300 جنيه، و شركة مصر استيل يباع طن حديد التسليح 14350 جنيها