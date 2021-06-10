عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تعرف على كيفية تراخيص عربات الطعام المتنقلة وفقاً للقانون .. تفاصيل

عربات طعام متنقلة
عربات طعام متنقلة

تضمن قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية، رسوم الترخيص وضوابط تواجد وحدات الطعام المتنقلة فى الشوارع.

 

وعرف القانون "وحدات الطعام المتنقلة" بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها، قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروعات وغيرها.

مشروعات النواب تناقش سبل إزالة معوقات تراخيص عربات الطعام المتنقلة..اليوم

مشروعات النواب تناقش سبل إزالة معوقات تراخيص عربات الطعام المتنقلة الإثنين

وأكد أنه إذا كان منح الترخيص من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرح لها بذلك أو من خلال الصناديق المعنية بالمشروعات الخدمية والتنموية، فإنه يتم تضمين العقد المبرم بينها وبين مشغل وحدة الطعام المتنقلة سواء كان خاضعا لنظام التمليك أو الإيجار أو الإيجار المنتهى بالتمليك أو غير ذلك من صور الشراكة، نصا تعاقديا يتضمن القواعد المتعلقة بالوحدة حال وفاة المرخص له، أو توقفه عن ممارسة النشاط، والاشتراطات العقدية فى حالة التنازل عن الوحدة للغير.

 

كما نص القانون على أنه إذا قدم طلب الترخيص من إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الصناديق المعنية للمشروعات الخدمية والتنموية يشترط تقديم ملخص نظامها الأساسي المعتمد من الجهة الإدارية وبما يفيد ثبوت شخصيتها الاعتبارية، على أن يتضمن نظامها الأساسي نصا يسمح لها بالعمل في مجال وحدات الطعام المتنقلة واسم المسئول عن الوحدة أو المشغل القائم عليها.

المشروعات الخدمية الوحدة بالمشروعات ترخيص المأكولات وحدات الطعام المتنقلة المؤسسات الأهلية عربات الطعام المتنقلة منح الترخيص عربات الطعام

ترشيحاتنا

غلق جزئي لـ كوبري العبور بأكتوبر في الاتجاهين لمدة 15 يوما

الأيرلندي العائد يصارع ترامب أوروبا.. بايدن في حرب مكتومة مع جونسون لترميم الجسر عبر الأطلسي

تعرف على كيفية تراخيص عربات الطعام المتنقلة وفقاً للقانون .. تفاصيل

وكيل مصطفى محمد يكشف حقيقة تفعيل جالاتا سراي بند شراء الأناكوندا

المحكمة تنتصر للفقراء.. منح مواطن وأسرته وحدة سكنية بدلًا من عشة "زرزارة"

القمة الأمريكية الروسية| عضو الحزب الديمقراطي يكشف الملفات الشائكة بين واشنطن وموسكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فشل سيناريو رمضان صبحي.. الأهلي يخطف صفقة قوية من بيراميدز

فيفي عبده تبهر متابعيها بوصلة رقص عبر إنستجرام .. فيديو

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة

نجل شوبير.. حارس الأهلي يشعل غضب جماهير الزمالك بعد إهانة النادي

إجراء عاجل ضد المتهم بـ صفع الرئيس الفرنسي .. فمن هو وما مصيره؟

الدليفري من الأبلكيشن.. خضوع خدمات توصيل الطعام عبر النت لضريبة"القيمة المضافة"

أسباب ضعف الانتصاب| فيديو

تحرير 37 مختطفاً في ليبيا بينهم مصريون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من 53 دولة.. وفود منحة "ناصر الدولية للقيادة" في ضيافة وزارة الري

السيسي يوجه بتوسعة محور الضبعة ومدخل طريق "القاهرة - السويس" ..صور

تفاصيل رحلة استجمام محمد صلاح في الجونة

نفوق 12 رأس ماشية في حريق 3 حظائر في المنوفية.. صور

فيديو

فيديوجراف.. قرارات نهائية بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021

فيديوجراف.. توقع وفاته .. أسرار في حياة نجيب الريحاني تنشر لأول مرة

فيديو جراف .. زيادات جديدة لأصحاب المعاشات والموظفين.. اعرف موعد الصرف

فيديو جراف.. فصل 2000 طالب.. أزمة عنيفة تضرب جامعة الإسكندرية

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: ثقيل حملي

رمضان البيه يكتب: العطاءات الربانية

عثمان المقدم يكتب: «أخى»

عبد المعطى أحمد يكتب: توظيف العقل

د. أميرة مجدي تكتب: خطوات بسيطة للتخلص من الاكتئاب

المستشار أسامه الصعيدى يكتب: أندية الشركات عضويات بلا عضوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

اﻟﻤﺰﻳﺪ