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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 100 ألف سرنجة سرقت من مندوب شركة أدوية بالمنيا

سرنجات طبيه صورة
سرنجات طبيه صورة أرشيفية

ضبطت أجهزة الأمن بالمنيا 6 متهمين بينهم سيدة، متخصصين في سرقة السيارات بالإكراه أثناء مرورها بالطريق الصحراوي الغربي، أمام مركز العدوة، مستغلين وجود مناطق عمل لتطوير الطريق، وتبين أنهم سرقوا مستلزمات طبية عبارة عن 100 ألف سرنجة، من مندوب شركة أدوية، عن طريق الإكراه.

 

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا اخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية، بتلقيه إشارة من الرائد محمد صلاح رئيس مباحث مركز العدوة، بضبط كل من “سعد. أ. م”، 43 عاما، عاطل، و"بشير. ي. ع"، 32 عاما، عاطل، و"محمود. ح. أ"، 24 عاما، حاصل على دبلوم، و"رمضان. ع. م"، 46 عاما، فلاح، و"عزت. ن. ب"، 35 عاما، عاطل، و"علياء. س"، 26 عاما، ربة منزل، لارتكابهم واقعة سرقة مستلزمات طبية عبارة عن 100 ألف سرنجة من مندوب شركة أدوية.

 

وكشفت التحريات الأولية عن قيام الأول والثاني والخامس بتكوين تشكيل عصابى متخصص في سرقة السيارات على الطريق الصحراوي الغربي عن طريق الإكراه والمغافلة، مستغلين أعمال الإصلاحات على الطريق الصحراوي الغربي وسير السيارات ببطء في بعض المناطق مسرحا لمزاولة أعمالهم الإجرامية.

 

وأكدت التحريات أن الجناة سرقوا المجني عليه "تامر. م. غ"، 37 عاما، مقيم بالفيوم، أثناء توقفه بالسيارة قيادته للاستراحة من عناء الطريق وتأخر الوقت، وسرقوا 32 كرتونة مستلزمات طبية تحتوي على 100,000 سرنجة طبية وقاموا بإعطائها إلى المتهمين الثالث والرابع للتصرف ببيعها في مركز مغاغة لكنهم فشلوا، حيث قام المتهم الأول بالاتفاق مع المتهمة السادسة وهي زوجته بإخفاء المسروقات بمنزل شقيقتها مستغلين سافرها دون علمها لحين التصرف بالبيع في المسروقات، ولعدم كشف أمرهم.

 

بتقنين الإجراءات الأمنية تم ضبط المتهمين وتم استعادة المسروقات، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتحريات أقروا بالواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1636 لسنة 2021 إداري العدوة.

 

المنيا السيارات الطريق الصحراوي الغربي تشكيل عصابى ربة منزل

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