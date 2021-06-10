3 مراكز لتلقي لقاح كورونا فى شمال سيناء

أعلنت مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، عن وجود 3 مراكز لتلقى لقاح كورونا فى مستشفى العريش العام وإدارتي بئر العبد والشيخ زويد الصحيتين، وذلك للتسجيل وحجز اللقاح والحصول عليه من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg أو الاتصال بالخط الساخن ١٥٣٣٥.



وقال الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة، إنه تم افتتاح أول مركز للتطعيم ضد كورونا بمستشفى العريش العام ثم مركزى التطعيم فى مستشفيى الشيخ زويد وبئر العبد المركزيين، وذلك للتيسير على أبناء المنطقتين فى تلقى اللقاح طبقا لتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

٤٥٠٠ فرد



من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، علي استمرار اتخاذ الإجراءات الوقائية فى مواجهة كورونا وفى مقدمتها التسجيل وتلقى اللقاح.

وقال الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، إنه آمن ويتم التسجيل والحصول عليه مجانا، معلنا عن تلقى أكثر من 4500 فردا للقاح خلال الفترة الماضية.

ومما يذكر أنه كان فى مقدمة الحصول على تلقى التطعيم الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والعديد من وكلاء الوزارة ورؤساء المصالح ومجالس المدن والقيادات، إلى جانب أعضاء الأطقم الطبية من مختلف الفئات والمواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.