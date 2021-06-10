برلمانية : إنشاء كباري المشاة على الطرق السريعة ينقذ أرواح المواطنين

قالت الدكتورة أمل سلامة، عضو مجلس النواب ، إن قيام أجهزة المحليات بإنشاء كباري المشاة على الطرق السريعة والمحورية والمأهولة بالسكان خطوة هامة للحفاظ على أرواح المواطنين .



جاء ذلك في تصريحات صحفية لها ، اليوم، خلال تفقدها أعمال تطوير ورفع كفاءة سلم المطحن، الذى يربط شارع ربيع الجيزى بالعمرانية الشرقية، والذى تعرض للتهالك مما أعاق حركة مرور المواطنين، فضلا عن ارتكاب العديد من الحوادث، نتيجة الانزلاق عليه حيث إنه مصمم من الحديد.



وأكدت "سلامة" أنه إيماناً منها بدور نائب الشعب، فى التشريع داخل قبة البرلمان، وتقديم الخدمات للمواطنين، والمساعدة فى حل مشاكلهم، فلن تتواني عن تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المواطنون قائلة :" خدمة المواطنين شرف".

وأشادت النائبة بجهود المهندس تيسير عبد الفتاح رئيس حى جنوب الجيزة، بسرعة تنفيذه قرار محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، الذى استجاب لطلبها بإعادة تطوير ورفع كفاءة الكوبرى الذى يخدم مئات الآلاف من المواطنين من أبناء الجيزة.



وخلال جولتها التفقدية لأعمال التطوير والتحديث لكوبرى سلم المطحن، وجه الآهالى الشكر والتقدير للنائبة ولحزب الحرية المصرى برئاسة المهندس ممدوح محمد محمود، وأعضاء الهيئة العليا للحزب وأمانة الحزب بالجيزة، على الجهد الكبير لحل مشاكل المواطنين والتخفيف من معاناتهم، من خلال التواصل المستمر مع المسئولين لسرعة إنجاز أعمال التطوير والتحديث.