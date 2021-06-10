برلمانية : إنشاء كباري المشاة على الطرق السريعة ينقذ أرواح المواطنين
قالت الدكتورة أمل سلامة، عضو مجلس النواب ، إن قيام أجهزة المحليات بإنشاء كباري المشاة على الطرق السريعة والمحورية والمأهولة بالسكان خطوة هامة للحفاظ على أرواح المواطنين .
جاء ذلك في تصريحات صحفية لها ، اليوم، خلال تفقدها أعمال تطوير ورفع كفاءة سلم المطحن، الذى يربط شارع ربيع الجيزى بالعمرانية الشرقية، والذى تعرض للتهالك مما أعاق حركة مرور المواطنين، فضلا عن ارتكاب العديد من الحوادث، نتيجة الانزلاق عليه حيث إنه مصمم من الحديد.
وأكدت "سلامة" أنه إيماناً منها بدور نائب الشعب، فى التشريع داخل قبة البرلمان، وتقديم الخدمات للمواطنين، والمساعدة فى حل مشاكلهم، فلن تتواني عن تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المواطنون قائلة :" خدمة المواطنين شرف".
وأشادت النائبة بجهود المهندس تيسير عبد الفتاح رئيس حى جنوب الجيزة، بسرعة تنفيذه قرار محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، الذى استجاب لطلبها بإعادة تطوير ورفع كفاءة الكوبرى الذى يخدم مئات الآلاف من المواطنين من أبناء الجيزة.
وخلال جولتها التفقدية لأعمال التطوير والتحديث لكوبرى سلم المطحن، وجه الآهالى الشكر والتقدير للنائبة ولحزب الحرية المصرى برئاسة المهندس ممدوح محمد محمود، وأعضاء الهيئة العليا للحزب وأمانة الحزب بالجيزة، على الجهد الكبير لحل مشاكل المواطنين والتخفيف من معاناتهم، من خلال التواصل المستمر مع المسئولين لسرعة إنجاز أعمال التطوير والتحديث.