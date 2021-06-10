رئيس مدينة كوم أمبو يتفقد منطقة آثار جبال السلسلة

قام سيد مدني رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو برفقه الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير منطقة أثار أسوان والنوبة وأحمد يس رئيس الوحدة المحلية لمدينة كلابشة بزيارة ميدانية لمنطقة أثار جبال السلسلة.

وجاءت الزيارة الميدانية في إطار معاينة موقع منطقة أثار السلسلة علي الطبيعة، بهدف رفع كفاءة وتطوير المنطقة حتي يمكن إدراجها ضمن الأماكن السياحية في البرنامج السياحي، وكذلك خلق مدخل من الناحية الشرقية برصف طريق يربط شارع مصر / اسوان بالمنطقة الاثرية لمعبد حور محب.

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كما تضم المنطقة الأثرية ورشة لصناعة الآثار، ولكن الموقع يحتاج لدعم الجهات المعنية حتي يتم وضعه ضمن الأماكن السياحة في البرنامج السياحي ، ورافقهم جولتهم كلاً من أشرف عبد العظيم، مساعد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، والمهندس مصطفي بدوي - مدير منطقة آثار السلسلة.

وكان قد نظمت جامعة أسوان بالتعاون مع جمعية المستقبل للتنمية بأسوان وجمعية التنمية والطفولة ‏بأسيوط ( المائدة المستديرة) تحت عنوان " القضاء على تطبيب ختان الإناث وتجريمه وكيفية ‏القضاء عليه ".

وحضر المائدة المستديرة الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس الجامعة ، و‏الدكتور مجدى محمد على نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب ، وسمير كامل رئيس جمعية المستقبل للتنمية ‏ ، وعميدة المعهد الفنى الصحى بأسوان ورئيس ‏جمعية التنمية والطفولة بأسيوط ، والقائم بأعمال رئيس قسم الصحة العامة وطب المجتمع بكلية ‏الطب.‏

من جانبه أكد الدكتور أيمن عثمان على أهمية توعية الأطباء بعدم إجراء ختان الإناث والتى كانت عادة ‏مجتمعية سيئة ومضرة ومدى أثرها السلبي علي المرأة وما يترتب عليه من مضاعفات صحية ‏ونفسية حيث جاءت من أهم توصيات المائدة المستديرة تعديل المناهج لدراسة وإيضاح الآثار السلبية والعلمية التي يدرسها الطالب في كليات الطب بحيث تحتوي علي موضوعات ختان الإناث وأيضا المقررات ذات الصلة مثل الطب الشرعي والطب النفسي وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد.

كما أوضح الدكتور أيمن عثمان بأن يجب قياس ما تعلمه الطالب من خلال الامتحانات العلمية والنظرية التي تعمل علي نشر الوعي الثقافي والطبي لدي الطلاب.ولذلك يجب خطوات واليات جادة من اجل موافقة لجنة الدراسات الطبية علي المناهج المعدلة وتطبيقها ضمن مقررات جميع كليات الطب حتي تكون الفائدة عامة.

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