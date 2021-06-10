عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فى إحتفالات العيد القومى للمحافظة

محافظ المنوفية يزور جامعة الدلتا التكنولوجية في قويسنا

صدى البلد

زار اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية مقر جامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي رافقه نائبه محمد موسى وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورئيس جهاز المنطقة الصناعية، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا .

وكان في استقباله الدكتور علوى الخولى رئيس الجامعة وذلك وسط حفاوة بالغة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

 وأكد المحافظ، مدى التعاون والتنسيق التام بين الجامعة والمحافظة لتنفيذ ودعم خطط التنمية بكافة القطاعات الخدمية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة، مشيراً إلى أهمية الدور الرائد والمميز لجامعة الدلتا التكنولوجية باعتبارها شريك أساسي في إحداث تنمية شاملة ، فضلاً عن دورها المجتمعي لتنمية المجتمع وإعلاء شعار خدمة المواطن ورفعة وطننا الغالي.
وانطلاقا من اهتمام من محافظ المنوفية بالمنظومة التعليمية فقد سبق وخصص قطعة أرض بناحية كفور الرمل مركز قويسنا بالمجان لصالح جامعة الدلتا التكنولوجية لإقامة مدينة جامعية لخدمة طلاب الجامعة عليها.
وأشار رئيس الجامعة إلى أن جامعة الدلتا التكنولوجية على مساحة 96 ألف م2 وتضم كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ، وتضم الجامعة قاعات للدراسة ومباني تعليمية وإدارية ومعامل للحاسب الألى ، بالإضافة إلى صالات الرسم والإلكترونيات، ومعامل الفيزياء، ومبنى العيادة الطبية، ومباني الورش وكذا معمل الأتوترونكس، وتفقد المحافظ معامل التحكم الآلي والتشغيل والتصنيع باستخدام الحاسب الآلي  ، مشيداً بالمستوى الراقي لمنشآت الجامعة وتجهيزها بأحدث الأجهزة العلمية المتطورة، ووجه المحافظ باستكمال باقي الأعمال وفقاً للمساحة المخصصة.
وأضاف رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية بأن الجامعة تتبع نظم أساليب تدريس علمية حديثة مما يساهم في تزويد الخريجين بالجودة والكفاءة ووفق متطلبات سوق العمل ليكونوا نواة للعمل الفني المحترف وتحقيق التميز والإبداع ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية ، فضلاً عن  إحداث  طفرة كبيرة في مجال التعليم التكنولوجي في مصر.
وفى نهاية جولته ، وجه محافظ المنوفية  الشكر والتقدير لجميع القيادات بجامعة الدلتا التكنولوجية لما يقدموه من أدوار رائدة في سبيل رفع اسم المحافظة عالياً ومؤكداً على أن الجامعة تعد إضافة قوية للتعليم الجامعي التكنولوجي بالمحافظة.

اخبار المحافظات اخبار محافظة المنوفية محافظة المنوفية العيد القومي لمحافظة المنوفية

ترشيحاتنا

مؤسسة QS للتصنيف الدولي للجامعات تكرم جامعة الأزهر في دبي

غلق جزئي لـ كوبري العبور بأكتوبر في الاتجاهين لمدة 15 يوما

الأيرلندي العائد يصارع ترامب أوروبا.. بايدن في حرب مكتومة مع جونسون لترميم الجسر عبر الأطلسي

تعرف على كيفية تراخيص عربات الطعام المتنقلة وفقاً للقانون .. تفاصيل

وكيل مصطفى محمد يكشف حقيقة تفعيل جالاتا سراي بند شراء الأناكوندا

المحكمة تنتصر للفقراء.. منح مواطن وأسرته وحدة سكنية بدلًا من عشة "زرزارة"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فشل سيناريو رمضان صبحي.. الأهلي يخطف صفقة قوية من بيراميدز

فيفي عبده تبهر متابعيها بوصلة رقص عبر إنستجرام .. فيديو

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة

نجل شوبير.. حارس الأهلي يشعل غضب جماهير الزمالك بعد إهانة النادي

إجراء عاجل ضد المتهم بـ صفع الرئيس الفرنسي .. فمن هو وما مصيره؟

الدليفري من الأبلكيشن.. خضوع خدمات توصيل الطعام عبر النت لضريبة"القيمة المضافة"

تحرير 37 مختطفاً في ليبيا بينهم مصريون

أسباب ضعف الانتصاب| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من 53 دولة.. وفود منحة "ناصر الدولية للقيادة" في ضيافة وزارة الري

السيسي يوجه بتوسعة محور الضبعة ومدخل طريق "القاهرة - السويس" ..صور

تفاصيل رحلة استجمام محمد صلاح في الجونة

نفوق 12 رأس ماشية في حريق 3 حظائر في المنوفية.. صور

فيديو

فيديوجراف.. قرارات نهائية بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021

فيديوجراف.. توقع وفاته .. أسرار في حياة نجيب الريحاني تنشر لأول مرة

فيديو جراف .. زيادات جديدة لأصحاب المعاشات والموظفين.. اعرف موعد الصرف

فيديو جراف.. فصل 2000 طالب.. أزمة عنيفة تضرب جامعة الإسكندرية

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: ثقيل حملي

رمضان البيه يكتب: العطاءات الربانية

عثمان المقدم يكتب: «أخى»

عبد المعطى أحمد يكتب: توظيف العقل

د. أميرة مجدي تكتب: خطوات بسيطة للتخلص من الاكتئاب

المستشار أسامه الصعيدى يكتب: أندية الشركات عضويات بلا عضوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

اﻟﻤﺰﻳﺪ