صحة الوادي الجديد: الانتهاء من تطعيم 10449 مواطنا ضد كورونا

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد، اليوم الخميس، عن الانتهاء من تطعيم 10449 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا من خلال الفرق الطبية الثابتة والمتنقلة بمراكز المحافظة الخمسة، على أن يجري استمرار حملات التطعيم اليومية بالقرى والمناطق البعيدة ضمن خطة المديرية.

قال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن هذه التطعيمات من شهر يناير الماضي وحتي اليوم، جرت من خلال الفرق الطبية الثابتة والمتنقلة بمراكز المحافظة الخمسة (الخارجة وباريس والداخلة والفرافرة وبلاط) وتوابعهما، لافتًا إلى أن المراكز الثابتة بالمحافظة حاليًا بمناطق الخارجة والداخلة والفرافرة، وكلها مجهزة تمامًا لاستقبال المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملّوط محافظ الإقليم، للتخفيف على المواطنين وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.

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وأكد محروس، جاهزية القوافل الطبية المتنقلة للتطعيمات وسط إجراءات احترازية دون رصد معوقات تؤثر على سير العمل وتقديم الخدمة الطبية لسائر الراغبين في تلقي الجرعة الأولى أو الثانية طبقا لتعليمات وزارة الصحة، مشيرًا إلى أهمية وعي المواطنين بضرورة تلقي اللقاح ضمن الجهود المبذولة لمواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا وسرعة التوجه لتلقي التطعيمات مع مراعاة ارتداء الكمامة وتباعد المسافات للوقاية من المرض.