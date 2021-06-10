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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"فاو" تتوقع ارتفاع واردات الغذاء العالمية 12% لمستوى قياسي في 2021

صدى البلد

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، إن كلفة واردات الغذاء العالمية من المتوقع أن ترتفع 12% في 2021 لتبلغ مستوى قياسيا بسبب ارتفاع أسعار السلع وزيادة الطلب خلال جائحة كوفيد-19.

 

وقالت المنظمة في تقرير توقعات الغذاء الذي تصدره مرتين كل عام اليوم الخميس، إن كلفة واردات الغذاء العالمية بما يشمل الشحن من المتوقع أن تصل إلى 1.715 تريليون دولار هذا العام من 1.530 تريليون في 2020.

 

وتابعت فاو أن نمو تجارة المنتجات الزراعية أثناء الجائحة أظهر الطبيعة غير المرنة لاستهلاك الغذاء ومرونة الأسواق العالمية لكن ارتفاع الأسعار منذ أواخر عام 2020 يزيد المخاطر على الدول الأكثر فقرا المعتمدة على الواردات.

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وسجل مؤشرها الشهري لأسعار الغذاء أعلى مستوياته في عشر سنوات في مايو فيما يعكس الارتفاع الكبير في أسعار الحبوب والزيوت النباتية والسكر.

 

وقالت فاو إن مؤشرا آخر لقيمة واردات الغذاء ومن ضمنها كلفة الشحن، ارتفع كذلك مسجلا مستوى قياسيا في مارس هذا العام متجاوزا مستويات رُصدت أثناء ارتفاعات سابقة في أسعار الأغذية في الفترة من 2006 إلى 2008 ومن 2010 إلى 2012.

 

وكانت الزيادة الكبيرة في حجم واردات الأغذية الأساسية العام الماضي دفعت كلفة واردات الغذاء العالمية للزيادة ثلاثة بالمئة إلى مستوى قياسي.

المنتجات الزراعية جائحة كوفيد-19 الأسواق العالمية سلع غذائية منظمة الأغذية والزراعة الزيوت النباتية

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