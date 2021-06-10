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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استقالة محمد عبدالسلام من رئاسة نادي المقاصة

محمد عبدالسلام
محمد عبدالسلام

تقدم اللواء محمد عبدالسلام، باستقالته من رئاسة مجلس إدارة نادي مصر المقاصة وذلك لأسباب صحية. 

 

وسعى مجلس إدارة المقاصة لإثناء عبد السلام عن قرار الاستقالة، إلا أن المجلس اضطر لقبول الاستقالة بعد تمسك اللواء محمد عبدالسلام بها بسبب الظروف الصحية التي يمر بها. 



وقرر مجلس إدارة المقاصة، منح اللواء محمد عبدالسلام الرئاسة الشرفية للنادي مدى الحياة، بجانب إقامة حفل تكريم ضخم يليق باسمه وتاريخه يحضره كافة لاعبي ومدربي المقاصة علي مر الاجيال ليكون أفضل تكريم يليق بالرئيس التاريخي صاحبة النهضة الحقيقة للمقاصة. 



ووافق مجلس إدارة المقاصة، علي تصعيد النائب أحمد عبدالرحمن هويدي ليتولي منصب القائم بأعمال رئيس النادي لحين إجراء انتخابات تكميلية في أقرب جمعية عمومية. 



وأكد اللواء بكري سليم المدير التنفيذي للمقاصة، أن مجلس الإدارة رفض في البداية قبول استقالة اللواء محمد عبدالسلام بالإجماع لأنه صاحب تاريخ كبير وكان له دور البطولة في صناعة نهضة واسم نادي المقاصة لكن اضطر المجلس في نهاية المطاف لقبول الاستقالة احتراما لرغبة اللواء محمد عبدالسلام ومراعاة للظروف الصحية الخاصة به.

 

وأشار سليم إلى أن مجلس المقاصة بصدد الترتيب حاليا لحفل تكريم ضخم يليق باسم وتاريخ اللواء عبدالسلام، والذي سيبقى اسمه مرتبطا بالنادي باعتباره الرئيس الشرفي له مدى الحياة.

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