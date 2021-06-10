محافظ المنوفية يدشن مشروع صرف صحى بتكلفة 4 ملايين جنيه

في إحتفالات المحافظة بعيدها القومي

استكمل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، جولته الميدانية الموسعة بتدشين أعمال مشروع الصرف الصحى بمنطقة الشيخ رمضان في قويسنا بتكلفة تقديرية 4 ملايين جنيه في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي، بحضور نائبه محمد موسى وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا.



وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم تنفيذ أعمال الشبكات بنسبة 95% كما تم الإنتهاء من تركيب أطوال 150 متر خط 10 بوصة و650 متر خط 8 بوصة وكذلك 25 مطبق فضلا على أنه جارى تنفيذ أعمال بيارة التجميع.



كما تضمنت الجولة تفقد محافظ المنوفية أعمال تطوير ورفع كفاءة حديقة تحيا مصر بشارع عبد المحسن الصباحى والمقامة على مساحة 2070 متر وتحتوي الحديقة على 8 برجولات وأعمدة ديكورية حديثة ونافورة حديثة بالإضافة إلى منطقة للألعاب ومبنى إداري، وأبدى المحافظ إعجابه بمستوى حجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع بالحديقة لإيجاد متنفساً جمالياً لأبناء وأهالي قويسنا، مشيرا إلى أن إجمالي ما تم تطويره من حدائق نموذجية بنطاق المحافظة بلغ 9 حدائق بمراكز أشمون ومنوف وسرس الليان وتلا والشهداء وقويسنا، لافتا إلى أنه جارى العمل على قدم وساق لتطوير ورفع كفاءة 9 حدائق أخرى بنطاق المحافظة بالإضافة إلى أنه تم وضع خطة لزراعة 800 نخلة مثمرة لإضفاء مظهر جمالي وحضاري ويأتي هذا في إطار خطة المحافظة لتطوير منظومة الحدائق والمساهمة في إحداث واجهة حضارية ولمسة جمالية.



فيما تفقد المحافظ التجهيزات النهائية لمكتب بريد قويسنا ( إنشاء جديد) المقام على مساحة 100م2 بتكلفة 3 ملايين جنيه حيث يتكون المبنى من ثلاث طوابق ويخدم ما يقارب 20 ألف مواطن من أهالي قويسنا ويضم العديد من الخدمات الحديثة المتطورة والمزودة بالأنظمة التكنولوجية الحديثة لتواكب الخطة الإستراتيجية الشاملة للدولة وإحداث طفرة في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، هذا والتقى المحافظ بعدد من المواطنين ووجه بالتنسيق الكامل لصرف مساعدات مالية تعينهم على ظروفهم المعيشية.



ومن جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه على المتابعة الميدانية والمستمرة لكافة المشروعات التي تتم علي أرض الواقع، مشددا علي رؤساء الوحدات المحلية بأهمية العمل الميداني ومتابعة المشروعات للوصول لأعلى معدلات الإنجاز والارتقاء بمستوى الخدمات.