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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

إطلاق مبادرة "المترجم الناشئ" لطلاب الثانوية الأزهرية

قطاع المعاهد الأزهرية
قطاع المعاهد الأزهرية يطلق مبادرة "المترجم الناشئ"

أطْلق قطاع المعاهد الأزهرية مبادرة لإحياء ملَكَة التَّرجَمة لدى طلَّاب وطالبات المَرحَلة الثَّانويَّة بالمعاهد الأزهريَّة، وتأتي تحت شعار: (المُتَرجِم النَّاشِئ). 

محاور المبادرة: تقومُ المبادَرة على محاور ثلاثة، يقوم الطالب المتسابق بالاشتراك فيها مجتمعة، هي: المحور الأول- خاصٌّ بصاحب الدَّورة: - كتابة بحث علميٍّ عن (ابن المُقفَّع) وإبرازِ دورِه في التَّرجمة، لا يقلُّ عن عشرين صفحة، ولا يزيد عن ثلاثين، ويُذَيَّلُ البحثُ باختيار قِطْعة من مؤلَّفاته وترجَمتها إلى اللُّغة الإنجليزيَّة. 

المحور الثاني- التَّرجمة من الإنجليزيَّة إلى العربيَّة: - اختيار وترجمة مقالة مكتوبة باللُّغة الإنجليزيَّة (دينيَّة- علميَّة- أدبيَّة) ممَّا يُوافق المناهج الدِّراسيَّة في العُلوم الشَّرعيَّة والعربيَّة والثَّقافيَّة، المقرَّرة على المرحلة الثَّانويَّة بالمعاهد الأزهريَّة، مراعيًا القواعد المتبعة في الترجمة وأصولها. 

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المحور الثالث- التَّرجمة من العربيَّة إلى الإنجليزيَّة: -اختيار وترجمة درس من دروس العُلوم الشَّرعيَّة، أو العربيَّة، أو الثَّقافيَّة، المقرَّرة على المرحلة الثَّانويَّة بالمعاهد الأزهريَّة، مراعيًا القواعد المتبعة في الترجمة وأصولها. 

الفئات المستهدفة من المبادرة: تستهدف المبادرة طلَّاب وطالبات المرحلة الثَّانويَّة بالمعاهد الأزهريَّة.

 مواعيد تنفيذ المبادرة: 

1-كافة التفاصيل في المناطق الأزهرية 

2- يتم تلقي استمارات تسجيل أسماء المتسابقين، وكذا المشاركات الورقية، بَدْءًا من السَّبت 3/7/2021م، حتَّى السَّبت 16/10/2021م. 

3- تعقد اختبارات التصفية الأولية للمتقدِّمين؛ من يوم الثُّلاثاء 19/10/2021م، حتَّى الخميس 21/10/2021م.

 4- تعقد اختبارات التصفية قبل النهائية للفائزين من يوم الأحد 24/10/2021م، حتى الثلاثاء 26/10/2021م.

 5- يُعْقَد اختبار التَّصفية النِّهائي بمقرِّ رئاسة قطاع المعاهد الأزهريَّة.

 6- يُحدِّد المكتب الفنيُّ لرئيس القطاع موعدًا لعقد اختبار التَّصفية النِّهائي، وتُبلَّغ به المنطقة لإخطار المتقدمين. لتحميل استمارة المشاركة اضغط هنا.

قطاع المعاهد الأزهرية مبادرة المرحلة الثانوية المترجم الناشئ الترجمة

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