المجددون.. الأوقاف تنشر أسماء المرشحين للتصفية النهائية للمسابقة بالديوان العام

تنشر وزارة الأوقاف، نتائج من حققوا الدرجات المؤهلة للتصفية النهائية بمسابقة "المجددون"، وسيكون اختبار المجموعة الأولى من رقم (1 إلى 20) يوم الاثنين 14/ 6/ 2021 م ، والمجموعة الثانية من رقم (21 إلى 40) يوم الثلاثاء الموافق 15 /6/ 2021م :

وهم :

1. محمد مجدى غنيم عوض القليوبية

2. أسماء لطفى راشد عمران قنا

3. هبة عبدالمقصود محمد الجمل البحيرة

4. محمد علي أبو الوفا جاد الرب الأقصر

5. هدير صابر أحمد عابد الدقهلية

6. جمعة محمد السيد بيومي كفر الشيخ

7. نور عبد البديع حسين محمود الشرقية

8. إبراهيم عبدالمنعم إبراهيم عبدالله الغربية

9. أحمد صلاح رزق دردير البحيرة

10. محمد إبراهيم محمد إبراهيم كفر الشيخ

11. حسني علي محمد أحمد المنيا

12. أمينة السيد أحمد خفاجي الغربية

13. مصطفى حسن محمد حسن أسيوط

14. صفاء محمد فؤاد محمد المنوفية

15. أيمن حسيني عطية سليم الشرقية

16. أحمد يونس أحمد عبد الغني القاهرة

17. أحمد محمد حنفي محمد الأقصر

18. أحمد إبراهيم رضوان عجوة كفر الشيخ

19. إبراهيم يوسف إبراهيم حمادي البحيرة

20. هناء عبد الحليم محمد عوض الأقصر

21. محمود حسن محمود حسن أسيوط

22. محمد مرعي سيد علي الجيزة

23. على محمد متولي عمارة المنوفية

24. عبدالرحمن سعد حنفي العسقلاني الجيزة

25. سارة عماد محمد عبد اللطيف علي الدقهلية

26. حمدي محمد علي عبد العظيم المنيا

27. أسامة شعبان عبد الصبور أحمد قنا

28. أسامة أشرف الحسيني التابعي شميس الدقهلية

29. يحي محمد عبداللطيف نورالدين قنا

30. محمد عويس قرني عطالله الفيوم

31. محمد عبدالصادق محمد عبدالصادق الدقهلية

32. محمد حسن علي داود كفر الشيخ

33. محروس رمضان حفظي عبد العال أسيوط

34. عمرو وفقي فوزي زكي المنيا

35. علي محمد زكريا موسى المحيص كفر الشيخ

36. ميسا جابر عبده وروى المنوفية

37. منال إبراهيم شبيب عامر القاهرة

38. إيمان أحمد شعبان رزق الدقهلية

39. سناء طه السيد موسى المنوفية

40. مها عبد الرحيم بليغ محمد منير القاهرة