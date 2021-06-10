وكيل مصطفى محمد يكشف حقيقة تفعيل جالاتا سراي بند شراء الأناكوندا

كشف أحمد يحيى وكيل النجم المصري وكيل مصطفى محمد لاعب الزمالك المعار إلى جالاتا سراي، حقيقة تفعيل النادي التركي بند شراء “ الأناكوندا” من القلعة البيضاء.

كانت تقارير صحفية تركية، أكدت، مؤخرا، أن إدارة نادي جالاتا سراي استقرت على تفعيل عقد شراء مصطفى محمد من نادي الزمالك، عقب نهاية موسم 2020- 2021.

وقال أحمد يحيى في تصريحات لبرنامج “ الماتش” المذاع عبر قناة صدى البلد، أن نادي جالاتا سراي، لم يطلب من الزمالك، تفعيل بند شراء مصطفى محمد، حتى الآن.

وأضاف يحيى:" نادي جالاتا سراي لا يزال أمامه الوقت لتفعيل بند شراء مصطفى محمد".

وتابع:" مصطفى محمد لم يتلقى أي عروض رسمية حتى الآن، لكن الوقت لا يزال مبكرا للحديث عن العروض، حيث تنتظر بعض الأندية أولمبياد طوكيو لتدعيم صفوفها".

في سياق آخر، كشف علاء عبد العزيز مدير المنتخب الأولمبي، حقيقة رفض جالاتا سراي التركي، مشاركة مصطفى محمد مع منتخب مصر، في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال علاء عبد العزيز في تصريحات لبرنامج “ مع شوبير” الإذاعي:" جالاتا سراي لم يبلغنا بأي شيء رسمي، بشأن مشاركة مصطفى محمد، في أولمبياد طوكيو.

وأشار مدير المنتخب الأولمبي:" لم يحدث أي تواصل مع جالاتا سراي، سيتم حسم موقف المحترفين من المشاركة في أولمبياد طوكيو، قبل نهاية شهر يونيو الجاري".

وأوضح: مصطفى محمد يرغب في المشاركة مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو، وهو شرف لأي لاعب".

ويستعد مصطفى محمد رفقة منتخب مصر الأولمبي، لخوض ودية جنوب إفريقيا، المقرر لها، اليوم، الخميس، في تمام الثامنة مساء باستاد السويس ضمن برنامج الإعداد لـ أولمبياد طوكيو التي تنطلق يوليو المقبل.