نفسي أكون موجود.. خالد عليش يوجه رسالة مؤثرة لابنته بسبب مرضه

نشر الفنان خالد عليش، تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يوجه فيها رسالة إلى ابنته ميما بعد تألقها فى عرض الباليرينا الذي شاركت فيه.

وقال خالد عليش: “برافو ميما أحلي باليرينة في العالم.. كان نفسي أكون موجود عشان أشوف شطارتك دي بعنيا.. أنا عرفت متأخر وتعبي في المستشفى خلاني معرفش أحاول آجي بس أكيد في جيات كتير.. مبسوط بيكي والكلام ده عشان تشوفيه اما تكبري وتعرفي أن بابا فخور بيكي اوي”.

وحصل صدى البلد على آخر تطورات الحالة الصحية للفنان خالد عليش بعد نقله للمستشفى وخضوعه لعملية جراحية.

وعلم صدى البلد أن حالة خالد عليش مستقرة وسيغادر المستشفى غدا بعد خضوعه لبعض الفحوصات اللازمة.

وتعرض الفنان والإذاعي الشاب خالد عليش لأزمة صحية مفاجئة دخل على إثرها أحد المستشفيات الخاصة، حيث يرقد بغرفة عادية بالمستشفى، ويجري الأطباء بعض الفحوصات الطبية لتشخيص حالته بشكل دقيق.

ونشر طارق عليش شقيق خالد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة لخالد وهو يرقد بالمستشفى على فراش المرض، لكنه لم يوضح تفاصيل حالته واكتفى بقوله "ألف سلامة عليك يا حبيبي.. بسيطة وإن شاء الله تقوم منها زي الفل".

مشروع خطوبة

وكان قال الفنان والإعلامى خالد عليش، إن هناك مشروع خطوبة قريبا، موضحا أنه ارتبط منذ ٩ شهور وسيعلن الخطوبة قريباً.

وأضاف خالد عليش، خلال لقاء مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة: “أصعب مشاهد له في مسلسل أحسن أب، كانت بعد الحلقة التاسعة لأنه من بعدها بيتضرب في كل الحلقات، وأيضا مشهد كنت بدفع فيه كريم فجاءت الدفعة جامدة شوية فاتخبط في الباب”.

وتابع عليش أنه خريج كلية الهندسة قسم اتصالات دفعة ٢٠١٠ وحاول تطبيق تخصصه في مشهد تصليح اللاب توب في المسلسل.

وأضاف، أنه لم يشارك في أي أعمال درامية أو سينمائية منذ سنتين، واكتفى بالراديو فقط وعندما أرسل له المخرج معتز التونى الدور في مسلسل أحسن أب وافق لأنه وعلى أصدقاء منذ الجامعة.

وتابع خالد عليش: “لم أكن متوقع نجاح الدور وخاصة إني كنت مخضوض في الأول لأنني لم أعمل منذ فترة لكني تفاجأت بردود الفعل، والكيميا اللى ظهرت بيني وبين على وعجبت الجمهور".