محافظ المنوفية يتفقد إدارة مرور قويسنا الجديدة ضمن احتفالات العيد القومى

زار اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، صباح اليوم، في جولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة قويسنا .

جاء ذلك لمتابعة تنفيذ الأعمال بعدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة تزامناً مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي واستكمالا لمسيرة التنمية الشاملة لتطوير كافة الخدمات ورفع كفاءتها بكافة القطاعات ، رافقة محمد موسى نائب المحافظ واللواء أحمد فاروق القرن مساعد وزير الداخلية - مدير أمن المنوفية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورئيس جهاز المنطقة الصناعية، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا.

بدأت الجولة بتفقد المحافظ إدارة مرور قويسنا النموذجية الجديدة بالمنطقة الصناعية بقويسنا والمقامة على مساحة 5 ألاف و 200 متر وبتكلفة إجمالية 7 مليون جنية والمكونة من ثلاث طوابق، حيث تفقد موقع إستقبال طلبات تراخيص السيارات وأماكن إجتياز القيادة ، ووجه المحافظ رئيس المدينة بالتنسيق مع إدارة المرور لإعداد مقايسة لعمل مظلات لإستراحة المواطنين ، كما استمع لعدد من طلبات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ووجه بدراستها.

ووجه الشكر للقائمين على هذا العمل، وإستمع المحافظ لشرح تفصيلي من مدير إدارة مرور المنوفية عن آليات العمل بالوحدة والتي تتميز بتقديم الخدمات والفحص الفني بشكل مميكن ومجهز بأحدث الأجهزة التكنولوجية، مشيرا إلى أنه تم إمداد الوحدة بجهاز الإستدعاء الرقمي وربطه بشبكة المعلومات المركزية للإدارة العامة للمرور ، فضلاً عن وجود ميزان بسكول لخدمة النقل الثقيل.

وأكد محافظ المنوفية، تقديم كافة أوجه الدعم للارتقاء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين قى شتى القطاعات الخدمية، ومنها إنشاء وحدة للمرور بكل مركز ومدينة تسهيلا على المواطنين في تلقى خدماتهم بشكل أفضل.