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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق جزئي لـ كوبري العبور بأكتوبر في الاتجاهين لمدة 15 يوما

صدى البلد

أعلنت محافظه الجيزة عن البدء في اعمال صيانه وإصلاح الفواصل العرضية التالفة الخاصة بكوبري العبور في الاتجاهين ( جهينة سابقا ) الواقع بدائرة مدينة 6 أكتوبر وذلك تفادياً لأي تكدس مروري او حوادث سير يتسبب فيها تلف هذه الفواصل العرضية. 


وتشير محافظة الجيزة بأن الشركة المنفذة للأعمال ستقوم بإجراء غلق جزئي لكوبري العبور (جهينة سابقاً ) بالاتجاهين بالتناوب لمده 15 يوم وذلك ابتداء من الساعة 12 صباح يوم السبت الموافق ١٢ / ٦ وحتى الساعة السادسة صباح يوم الاحد الموافق ٢٧ / ٦ على ان يكون العمل على مدار 24 ساعه دون تعطيل حركه المرور.  


ونزهت محافظة الجيزة بان الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة والطواحين الضوئية والحواجز الفوسفورية بمحيط الاعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية .

الجيزة محافظة الجيزة مدينة 6 أكتوبر العبور كوبري العبور

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غلق جزئي لـ كوبري العبور بأكتوبر في الاتجاهين لمدة 15 يوما

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