ضبط 6 أطنان مكرونة مجهولة المصدر بمخزنين في السويس

تمكنت مباحث التموين فى السويس من ضبط مخزنين بداخلهما 6 أطنان مكرونة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الأدمي ، اليوم الخميس ، بمنطقة حوض الدرس بحى السويس .

وكان اللواء مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس ، قد تلقى اخطارا من مباحث التموين من ضبط مخزنين بمنطقة حوض الدرس بداخلهما 6 أطنان مكرونة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الأدمي .

وتعود تفاصيل الواقعة ، حيث وردت معلومات الى العميد رئيس إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس ، تشير الى قيام أحد الأشخاص بتخزين كميات من المكرونة بمخزنين بمنطقة حوض الدرس .

خرجت حملة أمنية من مباحث التموين الى مكان المعلومات الواردة وتمكنت من ضبط مخزن غير مرخص بداخله 100 جوال بداخله مكرونة غير صالحة للاستهلاك الآدمي كل جوال يزن 25 كيلو ليكون اجمالى الكمية 2.5 طن ، كما تمكنت من ضبط مخزن أخر لنفس الشخص بجوار المخزن السابق بداخله 4 أطنان مكرونة مجهولة المصدر بدون اى فواتير .

حررت الحملة محضر بالواقعة بقسم شرطة السويس واحالتها الى النيابة العامة ، تم التحفظ على الكميات الموجودة فى المخازن لحين صدر قرار من النيابة بشأنهم .