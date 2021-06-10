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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتداب الطب الشرعى لتشريح جثمان عامل قتله نجل شقيقه بأبشواي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة أبشواى بمحافظة الفيوم انتداب الطبيب الشرعى لتشريح جثمان عامل، قام نجل شقيقه  بقتله بالسكين ، لخلافات بينهم بسبب الجيرة . 

تلقي اللواء رمزي البسيونى مدير أمن الفيوم إخطارا من مأمور مركز شرطة يوسف الصديق بالحادث.

تبين من التحريات الأولية التى أشرف عليها العميد مصطفى حسن رئيس قطاع تفتيش مركزى أبشواى ويوسف الصديق و قام بها  الرائد إسلام الصاوي رئيس مباحث مركز شرطة يوسف الصديق بأن مشاجرة حدثت بين المجنى عليه وشقيقه  ، بسبب خلافات حول الجيرة ، فقام على أثرها محمد . ع ( 19 سنة )  طالب  بطعن عمه بسكين عدة طعنات  فى الرقبة والصدر ، ليقع على الارض قتلا غارقا فى دمائه  ، وفر هاربا .

تم القبض على المتهم  ، وتم تحرير محضر بالحادث ، واحيل الى نيابة مركز أبشواى التى أصدرت قرارها المتقدم 

 

 

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 ببلاغ من اهالي قرية الخلطة يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل ب3 طعنات نافذة بسلاح أبيض، على خلفية أحداث خلاف بين شقيقين يقطنا بمنزل واحد بطابقين أعلى بعضهما البعض، وعلي الفور كلف بسرعة ضبط الجناة ومعرفة ملابسات الواقعة وظروفها وأسبابها.

 

 

نيابة أبشواى تنتدب الطبيب الشرعى لتشريح جثمان عامل قتله نجل شقيقه بالسكين

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