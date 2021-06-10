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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أصحاب مبادرة"أنت مش لوحدك كلنا جنبك"في زيارة لـ مرضى مركز أسوان للأورام

على عبد الفتاح و
على عبد الفتاح و مها جميل

قالت الفنانة التشكيلية مها جميل، إن مدير مركز أسوان للأورام شخص متعاون ويحب المرضى كثيرا وكان دائما يتواصل معهم لعمل فكرة تشعر المرضى بالاطمئنان ووجود الأشخاص بجانبهم، ثم توصلوا لمبادرة “أنت مش لوحدك كلنا جنبك "و التى يقومون من خلالها بالرسم على جدران المستشفى لتغيير المزاج العام للمريض.

 

أضافت "جميل" خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج “صباحك مصري “المذاع عبر فضائية “mbc مصر"،  أنهم قاموا بزيارة مركز أسوان للأورام لمعرفة المكان المناسب للمرضى الذى يستطيعون استقبال الزائرين فيه.

 

ومن جانبه، أوضح الفنان على عبد الفتاح، أن العمل على هذه المبادرة بدأ فى شهر رمضان الماضى وتوقف لفترة ثم عادوا للعمل، مضيفا أنهم يعملون الآن فى آخر جدارية لإشعار المرضى بالراحة النفسية .

 

أكد  عبد الفتاح ، أنهم اختاروا ثلاثة أماكن رئيسية فى المستشفى، التى يتردد عليها المرضى كثيرا منوها الى وجود رسومات فى مدخل المستشفى إضافة إلى وجود المزيد من الرسومات فى أماكن مختلفة فى المستشفى.

مركز أسوان للأورام انت مش لوحدك كلنا جنبك الرسومات المرضى أخبار التوك شو اليوم

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