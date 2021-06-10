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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مزق جسده بمطواه.. شاهد | لحظة قتل إمام مسجد في الدقهلية على يد أحد أقاربه

القتيل الشيخ وليد
القتيل الشيخ وليد

تداول رواد صفحات التواصل الاجتماعى، فيديو لمقتل خطيب وإمام بالأوقاف يدعى الشيخ وليد عز الدين على يد أحد أقاربه بسبب خلافات صهر ونسب ببنى عبيد بالدقهلية.


 وكانت نيابة دكرنس في الدقهلية، تحت إشراف المستشار حسام معجوز المحامي العام لنيابة شمال المنصورة، قررت حبس المتهم بقتل وليد عمر عزالدين إمام وخطيب بالأوقاف 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وصرحت بدفن الجثة بعد انتهاء الطب الشرعي من تشريح الجثة.


وطلبت النيابة العامة إعداد تقرير الصفة التشريحية للمتوفى مع عرض المتهم في جلسة التحقيق المحددة.


واعترف المتهم "ع. ا" طالب بكلية هندسة خاصة في مدينة المنصورة، في تحقيقات النيابة العامة، بارتكاب الواقعة نتيجة خلافات قديمة مر عليها حوالي عامين وأنه تربطه بالقتيل صلة قرابة إذ أن المجني عليه ابن خالته.


ورصدت كاميرات المراقبة في المنطقة التي وقع فيها الحادث "شارع الشواهين"، المشاجرة ومحاولة بعض الأهالي التدخل للتفريق بينهم إلا أن المتهم باغت المجني عليه بطعنات تسببت في سقوطه على الأرض.

 

وتعود الواقعة عندما ورد إخطارا لمديرية أمن الدقهلية، بورود بلاغا لمركز شرطة بني عبيد من مستشفى بني عبيد المركزي بوصول "وليد عمر عثمان عزالدين" 40 عاما إمام وخطيب بإدارة أوقاف العريش ومقيم قرية "الصلاحات" جثة هامدة على إثر إصابته بجرح غائر بالرقبة من الناحية اليسرى وأخر قطعی بالوجه وجروح سطحية بفروة الرأس (إدعاء تعدى).

 

وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص وسؤال شقيقه "إسماعيل عمر عثمان عزالدين" 37 عاما مدرس اتهم "أحمد محمد على عوض السبع " 22 عاما طالب بكلية الهندسة بالتعدي على شقيقه بالضرب بآلة حادة ( مطواة ) بحوزته وإحداث إصابته التي أودت بحياته لوجود خلافات بينهما بسبب النسب (شقيقة المجني عليه طليقة شقيق المتهم).


وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة أمكن ضبط المتهم والأداة المستخدمة "تم التحفظ عليها" وبمواجهته في محضر الشرطة إعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب.

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الشيخ وليد إمام وخطيب الدقهلية مقتل بني عبيد

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