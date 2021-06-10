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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ : لم نتلق شكاوى من الطلاب في امتحانات الإعدادية

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، وأداء 57 ألفاً و676 طالباً وطالبة في 353 لجنة موزعة على 13 إدارة تعليمية، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية.

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 وأشاد الطلاب وبالمشاركين في الامتحانات لالتزامهم بالإجراءات الاحترازية، وبتعاون مديرية الأمن بتوجيهات اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، وقيادات التعليم بإشراف الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وتعاون الأطقم الطبية بمديرية الصحة، ومتابعة الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، ومرفق إسعاف كفر الشيخ، برئاسة الدكتور أحمد الجنزوري، مدير المرفق.

 

وأوضحت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية، أدوا الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية، فترة واحدة لمدة ساعتين، مؤكدة أنه تم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بجميع اللجان الامتحانية، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حرصا على سلامة الطلاب والمراقبين خاصة ارتداء الكمامة والحفاظ على المسافات بين الطلاب.

 

وأكدت أن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلق شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، وأن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط.

وزارة التربية والتعليم فيروس كورونا كفر الشيخ امتحانات الاعدادية 2021 اخبار المحافظاات

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