الصين تشيد بقرار بايدن إلغاء حظر استخدام "تيك توك" و "وي تشات"

أشادت الصين اليوم /الخميس/ بقرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بإلغاء الأوامر التنفيذية الصادرة عن إدارة سلفه دونالد ترامب بحظر التطبيقين الصينيين "تيك توك" و "وي تشات" من بين تطبيقات أخرى، واعتبارها "خطوة إيجابية".

ونقلت صحيفة /ساوث تشاينا مورننج بوست/ -على موقعها الإلكتروني عن المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية جاو فينج قوله في مؤتمر صحفي اليوم - إن قرار بايدن بإلغاء قرارات إدارة سلفه دونالد ترامب تمثل "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح".



غير أن جاو أشار أيضا إلى أن مصير منصتي مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة "تيك توك ووي تشات" في الولايات المتحدة الأمريكية لا يزال غير مؤكد في ضوء التقييم الأمني الجديد الذي طلبه بايدن.



كما أوضحت الصحيفة الصينية أن التطبيقات الصينية "تيك توك" و"وي تشات" لا تزال في مرمى اهتمام واشنطن بعد قرار بايدن؛ حيث وجه جو بايدن أمرا تنفيذيا جديدا لوزارة الخزانة الأمريكية بتقييم أي تطبيقات مرتبطة بالخصوم الأجانب خلال الستة أشهر القادمة، لما قد تنطوي عليه من آثار أمنية محتملة.



وستقدم الإدارة الأمريكية توصيات بالإجراءات اللازم اتخاذها لمعالجة المخاطر التي تم العثور عليها في نهاية التقييم.



وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر بمراجعة المخاوف الأمنية التي تطرحها هذه التطبيقات الصينية بعد وقت قصير من إلغاء الأوامر التنفيذية لسلفه دونالد ترامب، والتي سعت إلى حظرها.

