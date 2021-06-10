عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. جامعة حلوان تبدأ حملة تطعيم بلقاح كورونا.. وتخصيص 2083 منحة لدول القارة الإفريقية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.

 

 وفيما يلي نستعرض موجزا لأهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها على مدار اليوم:

 

وزير التعليم : طباعة البابل شيت في امتحانات الثانوية العامة التجريبية يحتاج تكاليف باهظة

 

جامعة حلوان تبدأ حملة التطعيم بلقاح كورونا لـ منتسبيها
 

2083 منحة تعليمية.. دعم رئاسي للتعاون المصري الأفريقي في مجال التعليم العالي


وزير التعليم : "ماغيرناش قرارات الثانوية العامة ومش مسئولين عن الاجتهادات الصحفية والشائعات"


جامعة حلوان تحقق تقدمًا ملحوظًا في تصنيف QS العالمي


اتفاقية بين التعليم العالي والوكالة الجامعية للفرنكوفونية لإنشاء مقر لها بجامعة القاهرة
 

جامعة هارتفوردشير: نأهل الطلاب لـ سوق العمل العالمي.. وندرك احتياجاته

 

التحقيق في الواقعة.. تسريب امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية في المنوفية والتعليم ترد

 

وكيل تعليم البحيرة يتفقد لجان تصحيح امتحانات الإعدادية: أعمال الكنترول منتظمة

 

توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة المنوفية وشركة لتسويق خدمات مركز الخدمة العامة

 

وزير التعليم العالى: مشروع بيت مصر بالمدينة الجامعية بباريس يوفر 190 غرفة للطلاب

ترشيحاتنا

نصف أغسطس أو بداية سبتمبر..التعليم العالي تكشف موعد انطلاق تنسيق الثانوية العامة

رئيس الوزراء يصل شرم الشيخ لافتتاح منتدى هيئات الاستثمار الأفريقية

أيهما أولى بالصدقة الجارية اليتيم أم المريض بالسرطان؟

القوات الجوية المصرية والفرنسية تنفذان تدريباً مشتركاً بمشاركة أحدث المقاتلات

حديقة الموت.. شاب يسقط في بركة ينابيع ساخنة أذبت جسده حتى الموت

لـ أكل العيش..سعر و مواصفات أفضل 3 "ميكروباصات" في سوق المستعمل| صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فشل سيناريو رمضان صبحي.. الأهلي يخطف صفقة قوية من بيراميدز

فيفي عبده تبهر متابعيها بوصلة رقص عبر إنستجرام .. فيديو

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة

مستشار بحريني : السيسي أضاء مصر من جديد في 7 سنوات

نجل شوبير.. حارس الأهلي يشعل غضب جماهير الزمالك بعد إهانة النادي

القوات الجوية المصرية والفرنسية تنفذان تدريباً مشتركاً بمشاركة أحدث المقاتلات

والد جميلة عوض يكشف حقيقة خطوبة ابنته.. خاص

إجراء عاجل ضد المتهم بـ صفع الرئيس الفرنسي .. فمن هو وما مصيره؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من 53 دولة.. وفود منحة "ناصر الدولية للقيادة" في ضيافة وزارة الري

السيسي يوجه بتوسعة محور الضبعة ومدخل طريق "القاهرة - السويس" ..صور

تفاصيل رحلة استجمام محمد صلاح في الجونة

نفوق 12 رأس ماشية في حريق 3 حظائر في المنوفية.. صور

فيديو

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد حضور الاحتفال بالمئوية الأولى لتأسيس الأردن

فيديوجراف| مفاجأة في منزل المتهم بصفع ماكرون على وجهه

فيديوجراف.. قرارات نهائية بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021

فيديوجراف.. توقع وفاته .. أسرار في حياة نجيب الريحاني تنشر لأول مرة

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: ثقيل حملي

رمضان البيه يكتب: العطاءات الربانية

عثمان المقدم يكتب: «أخى»

عبد المعطى أحمد يكتب: توظيف العقل

د. أميرة مجدي تكتب: خطوات بسيطة للتخلص من الاكتئاب

المستشار أسامه الصعيدى يكتب: أندية الشركات عضويات بلا عضوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

اﻟﻤﺰﻳﺪ