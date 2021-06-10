أخبار التعليم.. جامعة حلوان تبدأ حملة تطعيم بلقاح كورونا.. وتخصيص 2083 منحة لدول القارة الإفريقية

نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.

وفيما يلي نستعرض موجزا لأهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها على مدار اليوم:

وزير التعليم : طباعة البابل شيت في امتحانات الثانوية العامة التجريبية يحتاج تكاليف باهظة

جامعة حلوان تبدأ حملة التطعيم بلقاح كورونا لـ منتسبيها



2083 منحة تعليمية.. دعم رئاسي للتعاون المصري الأفريقي في مجال التعليم العالي



وزير التعليم : "ماغيرناش قرارات الثانوية العامة ومش مسئولين عن الاجتهادات الصحفية والشائعات"



جامعة حلوان تحقق تقدمًا ملحوظًا في تصنيف QS العالمي



اتفاقية بين التعليم العالي والوكالة الجامعية للفرنكوفونية لإنشاء مقر لها بجامعة القاهرة



جامعة هارتفوردشير: نأهل الطلاب لـ سوق العمل العالمي.. وندرك احتياجاته

التحقيق في الواقعة.. تسريب امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية في المنوفية والتعليم ترد

وكيل تعليم البحيرة يتفقد لجان تصحيح امتحانات الإعدادية: أعمال الكنترول منتظمة

توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة المنوفية وشركة لتسويق خدمات مركز الخدمة العامة

وزير التعليم العالى: مشروع بيت مصر بالمدينة الجامعية بباريس يوفر 190 غرفة للطلاب