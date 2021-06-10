تسمم طالبة تناولت قرصا كيماويًا بالخطأ في أجا
أصيبت طالبة بتسمم وحالة إعياء شديدين نتيجة تناولها قرصا كيماويا يستخدم لحفظ الغلال "حبة الغلة السامة " عن طريق الخطأ بأجا بالدقهلية.
تبلغ لمركز شرطة أجا من مستشفي أجا المركزي وصول المدعوة "كريمان ع .م. ال " ١٥ عاما طالبة ، ومقيمة بندر أجا مصابة بحالة إعياء ( ادعاء تناول مادة سامة ).
بانتقال الضباط والفحص وسؤال والدتها المدعوة" نعيمة ف. ال " 38 عاما ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان، قررت بقيام کريمتها بتناول قرص كيماوي لحفظ الغلال " حبة الغلة السامة "عن طريق الخطأ ، مما أدي الي حدوث إصابتها ، ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك.
تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/3931 إداري مركز أجا ، وجارٍ العرض علي النيابة العامة.