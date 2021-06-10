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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تسمم طالبة تناولت قرصا كيماويًا بالخطأ في أجا

صدى البلد

أصيبت طالبة بتسمم وحالة إعياء شديدين نتيجة تناولها قرصا كيماويا يستخدم لحفظ الغلال "حبة الغلة السامة " عن طريق الخطأ بأجا بالدقهلية. 

تبلغ لمركز شرطة أجا من مستشفي أجا المركزي وصول المدعوة "كريمان ع .م. ال " ١٥ عاما  طالبة ، ومقيمة بندر أجا مصابة بحالة إعياء ( ادعاء تناول مادة سامة ).


بانتقال الضباط والفحص وسؤال والدتها المدعوة" نعيمة ف. ال " 38 عاما ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان، قررت بقيام کريمتها بتناول قرص كيماوي لحفظ الغلال " حبة الغلة السامة "عن طريق الخطأ  ، مما أدي الي حدوث إصابتها ، ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك.


تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/3931 إداري مركز أجا ، وجارٍ العرض علي النيابة العامة.

تناولت قرص كيماوى اجا الدقهلية

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