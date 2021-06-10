جامعة هارتفوردشير: نقدم منح لـ طلاب الثانوية العامة سنويًا

تفوق رياضي ودراسي

قال الدكتور أشرف حليم، المدير التنفيذي لمؤسسة جلوبال التعليمية والتي تستضيف جامعة هارتفوردشير الإنجليزية بالعاصمة الإدارية، أن الجامعة تقدم منح لطلاب الثانوية العامة سنويا وهي تكون 50% للطلاب وأنواع المنح هي منح تفوق رياضي ومنح تفوق دراسي ومنح لأبناء شهداء الجيش والشرطة ، كلما كان لدينا طلاب متفوقين كلما كان الأمر به فائدة كبيرة للجامعة.

وأضاف حليم، أنه بالنسبة لتأثير كوفيد-19 بشكل عام على الدراسة، فقد آثر الوباء على العالم بأسره كما تسبب في تحديات كبيرة، وخاصة في قطاع التعليم العالي، لذا أعتقد أن مصر نجحت في التغلب على التحديات التي تم فرضها بسبب الوباء في مختلف القطاعات، وبالأخص في مجال التعليم، من خلال الاعتماد السريع والفعال للتعليم الإلكتروني.



وتعد مؤسسة جلوبال الأكاديمية، هي أول مؤسسة مستضيفة لجامعة هارتفوردشير في مصر، والتي فتحت باب القبول لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للجامعة في يوليو 2019، وذلك للالتحاق بإحدى كليات هارتفوردشير في سبتمبر من العام نفسه بالعاصمة الإدارية الجديدة.