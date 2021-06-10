رسميا.. بي إن سبورتس تحتكر بث البطولات الأوروبية حتى 2024

أعلنت شبكة بي إن سبورتس القطرية عن حصولها على حقوق بث البطولات الأوروبية حتى 2024.

وذكرت شبكة بي إن سبورتس عبر موقعها الرسمي، أنها حصلت على حقوق بث البطولات الأوروبية ( دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر الأوروبي، ودوري أبطال أوروبا للسيدات) حتى 2024.

وأشارت شبكة بي إن سبورتس، أنها ستبث البطولات الأوروبية، حصريا عبر قنواتها المشفرة في 24 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسيطرت بي إن سبورتس على حقوق بث مباريات البطولات الأوروبية خلال السنوات الأخيرة، حيث تفرض على المشاهد دفع مبالغ طائلة، من أجل مشاهدة البطولات الكبرى.

يذكر أن شبكة بي إن سبورتس تحتكر أيضا بث البطولات الأفريقية ( دوري أبطال أفريقيا - الكونفدرالية - السوبر الأفريقي- كأس الأمم الأفريقية).