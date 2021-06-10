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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مرورية

عدم الانضباط الإداري... إحالة 120 موظف للتحقيق في البحيرة

حملات مرورية علي
حملات مرورية علي المنشآت الخدمية والصحية في البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة متابعة مدى الإنضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع  إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين و المقصرين .

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في نفس السياق نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة شبراخيت، حملات تفتيشية علي الوحدات الصحيه بقري مستناد وأم حكيم ومخلصتا ، أسفرت عن إحالة  ٣٧ من العاملين للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانوني .

كما قامت إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة بحملات مماثلة على الادارات الصحية والزراعية و التعليمية بكفر الدوار، أسفرت عن إحالة  ٨٣ من العاملين للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانوني .

 

حملات مرورية محافظ البحيرة اخبار المحافظات لعدم الانضباط الإداري مركز شبراخيت

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