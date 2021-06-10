عدم الانضباط الإداري... إحالة 120 موظف للتحقيق في البحيرة

حملات مرورية

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة متابعة مدى الإنضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين و المقصرين .

في نفس السياق نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة شبراخيت، حملات تفتيشية علي الوحدات الصحيه بقري مستناد وأم حكيم ومخلصتا ، أسفرت عن إحالة ٣٧ من العاملين للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانوني .

كما قامت إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة بحملات مماثلة على الادارات الصحية والزراعية و التعليمية بكفر الدوار، أسفرت عن إحالة ٨٣ من العاملين للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانوني .