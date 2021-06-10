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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو : الهند تسجل أعلى زيادة يومية في وفيات كورونا عالمياً .. وأسهل طريقة للحصول على اللقاح في المنزل

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو اليوم خلال الساعات الماضية ، عدداً من الأخبار العاجلة ، والقضايا الهامة ، ونعرضها لكم خلال التقرير التالي :

 

كيف تحصل على لقاح كورونا في المنزل؟ تعرف علي الخط الساخن| فيديو

 

عرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، خبرا عن  استجابة طلبات المواطنين غير القادرين على الحركة لتلقي اللقاح بالمنزل عبر الخط الساخن (15335).

 

بدأت وزارة الصحة والسكان في تطعيم المواطنين غير القادرين على الحركة بلقاح كورونا في المنازل بعد قيامهم بالتسجيل على موقع حجز اللقاح، مشيرة إلى أنه يمكن لغير القادرين الاتصال على رقم 15335 للاستفادة من الخدمة.

 

أكثر من 6 آلاف حالة.. الهند تُسجل أعلى زيادة يومية في وفيات كورونا عالميا

 

عرضت فضائية “ إكسترا نيوز ” خبراً عاجلاً يفيد بأن الهند تسجل أكثر من 6 آلاف وفاة ، حيث تعتبر أعلى زيادة يومية في عدد الوفيات الناجمة عن كورونا في العالم .

 

ومن جانبها ، أعلنت السلطات الهندية، اليوم الخميس، تسجيل أعلى حصيلة يومية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، بواقع 6148 حالة.

 

وقالت وزارة الصحة الهندية إنه تم تسجيل 94052 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات المصابة في الهند منذ بدء تفشي الجائحة إلى 29183121.

 

لأول مرة في تاريخ مصر.. القومي للطفولة يطلق حملة توعية تستهدف الحضانات

 

قال الدكتور محسن ناجي ، مدير البرنامج القومي للطفولة المبكرة ، إن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت حملة توعية بالتغذية السليمة تستهدف الحضانات وأولياء الأمور ، منوهاً إلى أن هذا بتوجيهات من الرئيس السيسي .

 

 

 

وأضاف " ناجي " في مداخلة هاتفية مع برنامج " هذا الصباح " ، أن نتيجة المرحلة العُمرية من يوم إلى 4 أعوام ، لم تحظ باهتمام ، مشيراً إلى أن تم استهداف حوالي 49 فصلاً في 14 حضانة بداية من يوم السبت الماضي ، بالإضافة إلى تطوير حوالي 971 حضانة خاصة بجمعيات أهلية في 26 محافظة .

 

المحكمة الدستورية العليا : رسالتنا واضحة لحماية قارتنا الأفريقية من المخاطر

 

قال المستشار الدكتور عادل الشريف ، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، إن كبار المستشارين الأفارقة حرصوا على حضور المؤتمر الصحفى  للإعلان عن اجتماع القاهرة الخامس لرؤساء المجالس والمحاكم الدستورية الأفريقية لبحث “العدالة الإلكترونية في إفريقيا” وتكبدوا مشقة السفر وعناء الترحال للانضمام لاجتماع اليوم  يعتبرونه عيدا لهم والقضاء الأفريقى من خلال تبادل الآراء فيما يخصهم من قضايا مشتركة . 

 

وأضاف  “شريف ” ،  خلال مؤتمر صحفى أذاعته فضائية اكسترا نيوز ، أن المحكمة الدستورية العليا رسالتها واضحها بشأن ما أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال الاجتماع التحضيرى الذى تم فى شهر فبراير الماضى والذى حدد خلالها المحاور الأساسية والأخطار والتهديدات التى تواجه دول العالم قاطبة ومنها الدول الأفريقية وتواجه القضاء الأفريقى على وجه الخصوص من اجل تحقيق الاستقرار والتتمية .

 

التلفزيون المصري يعرض تقريرا عن إنجازات الرئيس السيسي في ملف الإسكان

 

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «7 سنوات من إنجازات الرئيس السيسي في ملف الإسكان»، حيث شهدت السنوات السبع الماضية دأب وإصرار على تحقيق المعجزات في زمن قياسي، فتحولت الصحراء إلى مدن تنبض بالحياة وهذا ما تحقق في مجال الإسكان في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

 

 

بالنسبة لمشروعات الإسكان الاجتماعي، فتم خلال الفترة الماضية وجاري تنفيذ حوالي 900 ألف وحدة سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط بتكلفة قدرها 390 مليار جنيه، وتم تنفيذ 501 ألف وحدة للإسان الاجتماعي بتكلفة قدرها 88 مليار جنيه وجاري تنفيذ 156.5 ألف وحدة أخرى بتكلفة قدرها 48 مليار جنيه، كما تم تنفيذ أكثر من 50 ألف وحدة بمشروع دار مصر بتكلفة 16.75 مليار جنيه وجاري تنفيذ 6 آلاف وحدة بتكلفة 2.8 مليار جنيه.

 

جدول أعمال مؤتمر القاهرة الخامس لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية .. فيديو

 

كشف الدكتور عادل عمر الشريف ، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، عن جدول أعمال مؤتمر القاهرة الخامس لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية ، قائلاً : تم إنشاء أجندة الاجتماع ، لتتناول محاور معينة ، والتي ستتم مناقشتها من خلال عدة جلسات على مدار 3 أيام عمل  .

 

 

 

وتابع " الشريف " خلال مؤتمر صحفي ، أن يعقبها استخلاص مقررات هذا المؤتمر وتوصياته، وتدوينها في بيان ختامي يتم إطلاقه في اليوم الأخير من الاجتماعات ، وهو يوم الاثنين القادم .

 

المحكمة الدستورية : فرض إجراءات احترازية مشددة على الوافدين حرصاً على سلامتهم

 

قال الدكتور عادل عمر الشريف ، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، إن اجتماع اليوم ، هو الاجتماع الخامس رفيع المستوى ، لرؤساء المحاكم الدستورية العليا ، والمحاكم الدستورية الأفريقية ، والذي تم برعاية من الرئيس السيسي منذ عام 2017 حتى الآن .

 

 

 

وأضاف " الشريف " خلال لقائه مع فضائية " إكسترا نيوز " عقب المؤتمر الصحفي ، أن الغرض من هذا الاجتماع هو لم شمل القضاة الأفارقة تحت مظلة واحدة في القاهرة ، للتباحث والتشاور في بعض القضايا الهامة ذات الاهتمام المشترك ، خاصة المسائل التي تتعلق بحسن الأداء القضائي وتحقيق التنمية في القارة الأفريقية .

 

أسباب ضعف الانتصاب| فيديو

 

قال الدكتور خالد سالم، استشاري جراحة الذكورة وعقم الرجال، أن ضعف الانتصاب يكون مجرد عامل وليس سبب في تأخر الإنجاب، منوها إلى أن مسببات ضعف الانتصاب هي انسداد الأوعية الدموية وتصلب الشرايين و ارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم و السكري و السُمنة.

 

وأضاف " استشاري جراحة الذكورة وعقم الرجال بمركز مصر للذكورة"، خلال استضافته في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن مسألة الجودة يتم استشفائها بطريقة مباشرة، موضحا أنه عندما تكون تلك المؤشرات سيئة، فيكون حينها الجودة سيئة.

 

الهلال الأحمر: مصر نقلت رسالة تضامنها مع الشعب الفلسطيني ميدانيا

 

قال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري ،إن مؤسسة الهلال الأحمر في مصر ، مؤسسة عريقة منذ أكثر من 100 عام، ولها دور كبير في إدارة الأزمات والكوارث ، والتدخلات الإغاثية ، والتخفيف من وطأة الكوارث من الناحية الإنسانية.

 

 

 

وأشار " الناظر " خلال لقائه على فضائية "إكسترا نيوز"، إلى ما حدث في الفترة الأخيرة داخل قطاع غزة ، وسرعة استجابة مصر لنداء الإنسانية ، وموقفها الطبيعي والمعتاد .

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