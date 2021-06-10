مصرع سائق بعد تناول جرعة مخدر زائدة بالدقهلية
لقي سائق مصرعه أثر تناوله جرعة زائدة من مادة مخدرة بقرية "ميت بدر خميس " التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية ،ووصل إلي المستشفي جثة هامدة.
وكان إخطار قد ورد لمديرية أمن الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة من مستشفى المنصورة الدولى بوصول المدعو "محمود ا. س. ز "25 عاما، سائق ، ومقيم قرية " ميت بدر خميس " دائرة المركز ،مصابا بحالة إعياء ( إدعاء تناول مادة مخدرة ) وتوفي عقب وصوله.
وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص ومناظرة الجثة تبين وجود آثار وخذ بالذراعين ولا توجد ثمة إصابات ظاهرية اخرى وسؤال والده " 52 عاما مقاول حفارات ، ومقيم بذات العنوان قرر بأن نجله معتاد تناول المواد المخدرة وحدثت اصابته اليوم التي اودت بحياته نتيجة تناوله جرعة زائدة من مادة مخدرة ، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك .
وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/6021 إداري مركز المنصورة ، وجارى استكمال الفحص والعرض علي النيابة العامة.