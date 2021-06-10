مصرع سائق بعد تناول جرعة مخدر زائدة بالدقهلية

لقي سائق مصرعه أثر تناوله جرعة زائدة من مادة مخدرة بقرية "ميت بدر خميس " التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية ،ووصل إلي المستشفي جثة هامدة.



وكان إخطار قد ورد لمديرية أمن الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة من مستشفى المنصورة الدولى بوصول المدعو "محمود ا. س. ز "25 عاما، سائق ، ومقيم قرية " ميت بدر خميس " دائرة المركز ،مصابا بحالة إعياء ( إدعاء تناول مادة مخدرة ) وتوفي عقب وصوله.



وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص ومناظرة الجثة تبين وجود آثار وخذ بالذراعين ولا توجد ثمة إصابات ظاهرية اخرى وسؤال والده " 52 عاما مقاول حفارات ، ومقيم بذات العنوان قرر بأن نجله معتاد تناول المواد المخدرة وحدثت اصابته اليوم التي اودت بحياته نتيجة تناوله جرعة زائدة من مادة مخدرة ، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك .



وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/6021 إداري مركز المنصورة ، وجارى استكمال الفحص والعرض علي النيابة العامة.