جمع منهم فلوس.. سيدات يحررن محضرًا ضد عامل في دكرنس

حررن عدد من السيدات محضرا بمركز شرطة دكرنس بمحافظة الدقهلية اتهموا عامل بالنصب عليهم وتحصيل مبلغ 1500 جنيها من كل منهم بدعوي الاشتراك في جمعية خيرية تقدم مساعدات شهرية لهم ، الا أنهم أكتشفوا عدم وجود تلك الجمعية الخيرية.

وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة دكرنس من كلا من (طرف اول ) ، "اميرة م ال " 35 عاما، كالوريوس تجارة "فايزة م ع " 35 عاما ،ليسانس اداب ، "فاطمة ال م " 60 عاما، ربة منزل ، و"حنان ال م " 45 عاما، ربة منزل ، و"ايمان ف م " 39 عاما، ربة منزل ، ويقيمون قرية " ميت ضافر " دائرة المركز ، و"محاسن ال ا " 55 عاما، ربة منزل ، ومقيمة بندر محلة دمنة ،ضد (طرف ثان ) "احمد محمد لطفي ابراهيم " 27 عاما، عامل ، ومقيم قرية " ميت عاصم " دائرة مركز منية النصر .

وبسؤال الطرف الأول اتهم الطرف الثاني بالنصب عليهم وأخرين وتحصيل مبلغ وقدره 1500 جنيها من كل منهم بدعوي الإشتراك في جمعية خيرية تقدم مساعدات شهرية لهم ، الا أنهم أكتشفوا عدم وجود تلك الجمعية الخيرية .

وبضبط الطرف الثاني ومواجهته اعترف بارتكاب الواقعة و تحرر عن ذلك المحضر رقم 7120 جنح مركز دكرنس لسنة 2021 ، وبعرض الطرف الثاني على النيابة العامة قررت حجزه بديوان المركز على أن يعرض صباح باكر وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.