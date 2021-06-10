جمع منهم فلوس.. سيدات يحررن محضرًا ضد عامل في دكرنس
حررن عدد من السيدات محضرا بمركز شرطة دكرنس بمحافظة الدقهلية اتهموا عامل بالنصب عليهم وتحصيل مبلغ 1500 جنيها من كل منهم بدعوي الاشتراك في جمعية خيرية تقدم مساعدات شهرية لهم ، الا أنهم أكتشفوا عدم وجود تلك الجمعية الخيرية.
وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة دكرنس من كلا من (طرف اول ) ، "اميرة م ال " 35 عاما، كالوريوس تجارة "فايزة م ع " 35 عاما ،ليسانس اداب ، "فاطمة ال م " 60 عاما، ربة منزل ، و"حنان ال م " 45 عاما، ربة منزل ، و"ايمان ف م " 39 عاما، ربة منزل ، ويقيمون قرية " ميت ضافر " دائرة المركز ، و"محاسن ال ا " 55 عاما، ربة منزل ، ومقيمة بندر محلة دمنة ،ضد (طرف ثان ) "احمد محمد لطفي ابراهيم " 27 عاما، عامل ، ومقيم قرية " ميت عاصم " دائرة مركز منية النصر .
وبسؤال الطرف الأول اتهم الطرف الثاني بالنصب عليهم وأخرين وتحصيل مبلغ وقدره 1500 جنيها من كل منهم بدعوي الإشتراك في جمعية خيرية تقدم مساعدات شهرية لهم ، الا أنهم أكتشفوا عدم وجود تلك الجمعية الخيرية .
وبضبط الطرف الثاني ومواجهته اعترف بارتكاب الواقعة و تحرر عن ذلك المحضر رقم 7120 جنح مركز دكرنس لسنة 2021 ، وبعرض الطرف الثاني على النيابة العامة قررت حجزه بديوان المركز على أن يعرض صباح باكر وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.