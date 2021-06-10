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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوات الجوية المصرية والفرنسية تنفذان تدريباً مشتركاً بمشاركة أحدث المقاتلات

القوات الجوية المصرية
القوات الجوية المصرية - صورة أرشيفية

نفذت عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية، تدريباً جوياً مشتركاً بإحدى القواعد الجوية المصرية.

 

واشتمل التدريب، على تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية التى تضمنت أعمال الهجوم والدفاع
عن أهداف حيوية؛ واشتباكات جوية بين الجانبين بمشاركة أحدث الطرازات للمقاتلات متعددة المهام لكلا الجانبين عكست مدى ما وصلت إليه القوات من مستوى راقى فضلاً على تبادل الخبرات التدريبية والتكتيكية فى التخطيط والتنفيذ وأساليب القيادة والسيطرة.

 

تأتى تلك التدريبات فى ضوء تنامى علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة  المصرية والفرنسية.

 

ويأتي ذلك فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.

القوات الجوية القوات المسلحة

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