عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الروسية: إنشاء مركز دعم لوجستي في السودان لتعزيز الشراكة

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

 أعلنت المتحدث الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن مركز الدعم اللوجستي الروسي في السودان سيسهم في تطوير التعاون العسكري التقني بين البلدين، مؤكدة أن بلادها مهتمة بتعزيز الشراكة مع السودان. 


وقالت المتحدثة الروسية - في إحاطتها الصحفية الأسبوعية اليوم /الخميس/ - "نعيد التأكيد على اهتمامنا بتعزيز الشراكة مع السودان في مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون العسكري والعسكري التقني". 


وأضافت "أن تعزيز العلاقات بين روسيا والسودان يضمن الاتفاق على إنشاء مركز دعم لوجستي للقوات البحرية الروسية". 


وذكرت وسائل إعلام روسية - مؤخرا - أن الخرطوم ترغب في إعادة النظر بالاتفاق، الذي جرى في عهد الرئيس السوداني السابق عمر البشير، والمتعلق بإنشاء نقطة دعم لوجيستية للبحرية الروسية في السودان. 

المتحدث الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا السودان مركز الدعم اللوجستي الروسي في السودان

ترشيحاتنا

واشنطن تعلن مكافأة 3 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن منفذي الهجمات ضد الأمريكيين بالعراق

العسكرية هي امتداد السياسة بالنيران| الجمسي وكشكوله.. بروفايل كامل عن العقل المخطط لحرب أكتوبر

أخبار التكنولوجيا| أكبر عملية تسريب لمليارات كلمات المرور في التاريخ.. هاتفك الأندرويد محمل بـ البرامج الضارة

زي بوريس جونسون فى قمة السبعة يثير السخرية | صور

أبرزها العجز عن الكسب ..3 شروط لاستحقاق الابن معاش الأب في قانون التأمينات الجديد

وزيرة التضامن: الهلال الأحمر عبر الحدود لتقديم المساعدة لأهالي غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفي عبده تبهر متابعيها بوصلة رقص عبر إنستجرام .. فيديو

فشل سيناريو رمضان صبحي.. الأهلى يخطف صفقة قوية من بيراميدز

وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة حول سد النهضة

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة

أحدث المقاتلات.. القوات الجوية المصرية والفرنسية تنفذ تدريبا مشتركا

نهاية الشوط الأول .. دجلة يتقدم على الزمالك بهدفين

قرار من المحكمة بحق الشاب المتهم بـ صفع ماكرون

نجل شوبير.. حارس الأهلي يشعل غضب جماهير الزمالك بعد إهانة النادي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد حضور الاحتفال بالمئوية الأولى لتأسيس الأردن.. فيديو وصور

ماذا حققت وزارة النقل خلال 7 سنوات من حكم الرئيس

من 53 دولة.. وفود منحة "ناصر الدولية للقيادة" في ضيافة وزارة الري

السيسي يوجه بتوسعة محور الضبعة ومدخل طريق "القاهرة - السويس" ..صور

فيديو

فيديوجراف.. قرار حكومي جديد.. فرض الضريبة المضافة على الديليفري

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد حضور الاحتفال بالمئوية الأولى لتأسيس الأردن.. فيديو وصور

فيديوجراف| مفاجأة في منزل المتهم بصفع ماكرون على وجهه

فيديوجراف.. قرارات نهائية بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021

المزيد

ساحة رأي

نرمين الشال تكتب: قل لي مَنْ مدير أعمالك لنعرف من تكون

هويدا دويدار تكتب: ثقيل حملي

رمضان البيه يكتب: العطاءات الربانية

عثمان المقدم يكتب: «أخى»

عبد المعطى أحمد يكتب: توظيف العقل

د. أميرة مجدي تكتب: خطوات بسيطة للتخلص من الاكتئاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

اﻟﻤﺰﻳﺪ