بروتوكول علاج كورونا المصري الأفضل عالميا.. فيديو

قال الدكتور محمد منيسي، استاذ الجهاز الهضمي، إن البروتوكولات المصرية لعلاج فيروس كورونا متواجدة في العديد من دول العالم.

وأضاف محمد منيسي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز" أن الدولة المصرية قامت بتوطين الصناعات الدوائية لبروتوكولات فيروس كورونا، موضحا أن البروتوكول المصري يعتبر أفضل بروتوكول لعلاج فيروس كورونا على مستوى العالم

وتابع محمد منيسي: "يتم تحديث البروتوكول لملاحقة التطورات والطفرات العالمية في فيروس كورونا، ولم يحدث نقص للدواء منذ بداية أزمة فيروس كورونا في مصر".

واستطرد محمد منيسي: "الأداء المصري لمواجهة جائحة كورونا عظيم والدولة المصرية على أتم الاستعداد للتعامل مع الفيروس، مما يظهر قوة وجاهزية الدولة المصرية والمنظومة الصحية".

ولفت محمد منيسي إلى مصر من أوائل الدول التي شاركت في البحث العلمي الخاص بالتطعيمات، وحاليا يتم توطين صناعة اللقاحات، مثل لقاح سينوفاك الصيني".