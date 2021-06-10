عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بروتوكول علاج كورونا المصري الأفضل عالميا.. فيديو

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قال الدكتور محمد منيسي، استاذ الجهاز الهضمي، إن البروتوكولات المصرية لعلاج فيروس كورونا متواجدة في العديد من دول العالم.

وأضاف محمد منيسي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز" أن الدولة المصرية قامت بتوطين الصناعات الدوائية لبروتوكولات فيروس كورونا، موضحا أن البروتوكول المصري يعتبر أفضل بروتوكول لعلاج فيروس كورونا على مستوى العالم

وتابع محمد منيسي: "يتم تحديث البروتوكول لملاحقة التطورات والطفرات العالمية في فيروس كورونا، ولم يحدث نقص للدواء منذ بداية أزمة فيروس كورونا في مصر".

واستطرد محمد منيسي: "الأداء المصري لمواجهة جائحة كورونا عظيم والدولة المصرية على أتم الاستعداد للتعامل مع الفيروس، مما يظهر قوة وجاهزية الدولة المصرية والمنظومة الصحية".

ولفت محمد منيسي إلى مصر من أوائل الدول التي شاركت في البحث العلمي الخاص بالتطعيمات، وحاليا  يتم توطين صناعة اللقاحات، مثل لقاح سينوفاك الصيني".

 

بورتوكول كورونا بروتوكولا كورونا اخبار التوك شو فيروس كورونا

ترشيحاتنا

أبرزها العجز عن الكسب ..3 شروط لاستحقاق الابن معاش الأب في قانون التأمينات الجديد

وزيرة التضامن: الهلال الأحمر عبر الحدود لتقديم المساعدة لأهالي غزة

أثار الرعب داخل مطعم.. سائق يهدّد بإعدام الجميع إذا لم يحصل على وجبة الـ "هابي ميل"

السفير الفلسطيني يشيد بسرعة توجيهات القيادة المصرية بتنفيذ مبادرة إعمار غزة

فيديوجراف.. قرار حكومي جديد.. فرض الضريبة المضافة على الديليفري

قرار من المحكمة بحق الشاب المتهم بـ صفع ماكرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفي عبده تبهر متابعيها بوصلة رقص عبر إنستجرام .. فيديو

فشل سيناريو رمضان صبحي.. الأهلى يخطف صفقة قوية من بيراميدز

وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة حول سد النهضة

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة

أحدث المقاتلات.. القوات الجوية المصرية والفرنسية تنفذ تدريبا مشتركا

نهاية الشوط الأول .. دجلة يتقدم على الزمالك بهدفين

نجل شوبير.. حارس الأهلي يشعل غضب جماهير الزمالك بعد إهانة النادي

قرار من المحكمة بحق الشاب المتهم بـ صفع ماكرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد حضور الاحتفال بالمئوية الأولى لتأسيس الأردن.. فيديو وصور

ماذا حققت وزارة النقل خلال 7 سنوات من حكم الرئيس

من 53 دولة.. وفود منحة "ناصر الدولية للقيادة" في ضيافة وزارة الري

السيسي يوجه بتوسعة محور الضبعة ومدخل طريق "القاهرة - السويس" ..صور

فيديو

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد حضور الاحتفال بالمئوية الأولى لتأسيس الأردن.. فيديو وصور

فيديوجراف| مفاجأة في منزل المتهم بصفع ماكرون على وجهه

فيديوجراف.. قرارات نهائية بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021

فيديو جراف.. بدل وساعات وأشياء أخري.. أبرز مقتنيات شعبان عبد الرحيم.. شاهد

المزيد

ساحة رأي

نرمين الشال تكتب: قل لي مَنْ مدير أعمالك لنعرف من تكون

هويدا دويدار تكتب: ثقيل حملي

رمضان البيه يكتب: العطاءات الربانية

عثمان المقدم يكتب: «أخى»

عبد المعطى أحمد يكتب: توظيف العقل

د. أميرة مجدي تكتب: خطوات بسيطة للتخلص من الاكتئاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

اﻟﻤﺰﻳﺪ