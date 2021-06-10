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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بشأن كورونا.. لقاء عاجل بين العاهل البحريني وولي عهده

العاهل البحريني وولي
العاهل البحريني وولي عهده

التقي العاهل البحريني  الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم  في قصر الصافرية   الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء  بحضور الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي للملك البحريني  و الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة.

و جرى خلال اللقاء استعراض أهم القضايا والموضوعات المتصلة بالشأن المحلي وفي مقدمتها مستجدات التعامل مع جائحة كورونا.

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البحرين.. الصحة تعلن تسجيل 1041 إصابة جديدة بكورونا

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البحرين.. قرارات عاجلة بشأن فيروس كورونا


وبحسب صحيفة الايام البحرينية؛ فقد أعرب الملك البحريني  عن اعتزازه بالجهود المخلصة والمقدرة التي يبذلها ولى العهد رئيس مجلس الوزراء خدمة لوطنه في كافة المجالات، مشيدًا  بالعمل المخلص لفريق البحرين بقيادته في التصدي لهذه الجائحة والتي تتضمن وضع الخطط والاحترازات الوقائية المناسبة للتعامل مع ما تتطلبه الأوضاع للمرحلة الراهنة والجهود الوطنية المخلصة للتصدي للجائحة لضمان سلامة كافة المواطنين والمقيمين، مؤكدًا بأن ما تم اتخاذه من إجراءات خففت بحمد الله من أعداد الحالات القائمة لفيروس كورونا ومعدل الانتشار، وإن ذلك يبشر بالخير.


وثمن العاهل البحريني  الدور الكبير الذي تضطلع به الكوادر الطبية والصحية وجميع العاملين في الصفوف الأمامية والجهات المساندة، مؤكداً بأن جهودهم الإنسانية النبيلة هي محل فخر وتقدير الجميع، داعياً إياهم لمواصلة العمل بروح الإصرار والمثابرة لتحقيق أهدافهم السامية لتوفير المزيد من الطمأنينة والسلامة للجميع.


وأكد  بأن الوضع الصحي بخير ، وأن المملكة تسير  على طريق التعافي من هذا الوباء في ظل الإقبال المتزايد لأخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا والتدابير التي تمت من أجل زيادة وتيرته ضمن الحملة الوطنية للتطعيم والذي قطع شوطا كبيرا شمل غالبية المواطنين والمقيمين.

وختم : ان حرص أهل البحرين على أخذ اللقاح والتزامهم بالتدابير الصحية الوقائية نابع من وعيهم وثقافتهم الأصيلة، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ البحرين وأهلها، وأن يعجل بزوال هذا الوباء عن البشرية جمعاء.

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