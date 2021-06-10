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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لايف كوتش : لعبة نيوتن مسلسل متكامل..و"اللي مالوش كبير" عمل حالة جميلة ..فيديو

اللايف كوتش ياسين
اللايف كوتش ياسين العصامي

قال اللايف كوتش ياسين العصامي أن المشكلة التى تواجهني خلال أي عمل أنه يريد أن يبين الجانب الإنساني له خلال العمل الدرامي مؤكدا أنني أقوم بتدريبه على رد الفعل تجاه الماوقف خلال العمل.

 

وأضاف العصامي خلال لقاء له لبرنامج البيه والهانم عبر فضائية صدى البلد أن حالة الغضب تختلف من انسان إلى انسان ورد الفعل لأي موقف أيضا يكون مختلف.

 

وتابع اللايف كوتش  أن الفنان يتأثر بالشخصية التي يقدمها في العمل الدرامي وخاصة في المواقف وردود الفعل خلال الأداء مؤكدا أن الفنان أحمد زكي أصيب بالقولون العصبي خلال فيلم “زوجة رجل مهم” . 

 

وأشار العصامي إلى أن الفنان محمود المليجي على لارغم من تقديمه أدوار الشر بأتقان شديد إلا أنه كان من أطيب الشخصيات. 

 

وقال اللايف كوتش أن مسلسل “لعبة نيتن” أثر فيا بشكل كبير واعتبره مسلسل متكامل من الإخراج والتصوير وأداء الشخصيات والحالة التي كانت بمسلسل “اللي مالوش كبير" جميلة. 

 

اللي مالوش كبير الانسان التصوير لعبة نيوتن القولون العصبي

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