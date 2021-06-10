عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شكري لجوتيريش: نرفض إجراءات إثيوبيا الأحادية الخاصة بملء خزان سد النهضة

اتصال هاتفي بين وزير
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والامين العام للامم المتحدة

هنأ سامح شكري وزير الخارجية اليوم الخميس، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، على ما حظي به من تأييد من قبل مجلس الأمن لتولي الأمانة العامة للأمم المتحدة لولاية ثانية.

 

وأكد شكري في اتصال هاتفي، اليوم الخميس، تطلعه لاستمرار التنسيق والتشاور بين مصر والأمم المتحدة فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية المختلفة تحقيقاً للأمن والاستقرار والرخاء المأمول، فضلاً عن المسائل الإنسانية والتنموية وما يرتبط بها من تحديات عالمية.

 

وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن المحادثة تركزت حول آخر المستجدات على صعيد ملف سد النهضة وما آلت إليه التطورات الأخيرة من عدم تحقيق أي تقدم في هذا الشأن. 

 

وأكد وزير الخارجية موقف مصر الثابت المتمثل في رفض الإجراءات الأحادية المتصلة بملء خزان سد النهضة وضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يحقق مصالح الدول الثلاث.

 

وشدد أيضاً على ضرورة مساهمة الأطراف الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومن خلال مجلس الأمن، في دفع إثيوبيا إلى الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة في المفاوضات من أجل التوصل للاتفاق المنشود.

مصر الخارجية سامح شكري وزير الخارجية الأمم المتحدة ملء خزان سد النهضة انطونيو جوتيريش السفير أحمد حافظ وزارة الخارجية ملف سد النهضة سامح شكري وزير الخارجية الأمين العام للأمم الأمين العام للأمم المتحدة المتحدث الرسمى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش القضايا الإقليمية جوتيريش القضايا الإقليمية والدولية ملء وتشغيل سد النهضة

موضوعات متعلقة

وتطورات سد النهضة.. مصر تتفق مع إسبانيا على تفعيل مجلس الأعمال المشترك واسترداد الآثار المهربة | صور

وزيرا الخارجية والري يعقدان مباحثات موسعة مع نظيريهما السودانيين | صور

بولندا: نرغب في التعاون مع مصر بشأن تنمية دول إفريقيا

مشاورات سياسية بين مصر ونيوزيلاندا حول سد النهضة

مصر تقف مع كندا .. الخارجية تدين حادث الدهس الإرهابي في اونتاريو

فرنسا تشيد بجهود مصر الدبلوماسية وتبحث تطور علاقاتها المتميزة مع القاهرة .. صور

الخارجية: إطلاق مشروع مكافحة الاتجار بالبشر وحملة مهاجرون واعون

لبنان يواجه شبح العزلة عن العالم.. البلاد مهددة بانقطاع خدمات الإنترنت

ترشيحاتنا

أبرزها العجز عن الكسب ..3 شروط لاستحقاق الابن معاش الأب في قانون التأمينات الجديد

وزيرة التضامن: الهلال الأحمر عبر الحدود لتقديم المساعدة لأهالي غزة

أثار الرعب داخل مطعم.. سائق يهدّد بإعدام الجميع إذا لم يحصل على وجبة الـ "هابي ميل"

السفير الفلسطيني يشيد بسرعة توجيهات القيادة المصرية بتنفيذ مبادرة إعمار غزة

فيديوجراف.. قرار حكومي جديد.. فرض الضريبة المضافة على الديليفري

قرار من المحكمة بحق الشاب المتهم بـ صفع ماكرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفي عبده تبهر متابعيها بوصلة رقص عبر إنستجرام .. فيديو

فشل سيناريو رمضان صبحي.. الأهلى يخطف صفقة قوية من بيراميدز

وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة حول سد النهضة

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة

أحدث المقاتلات.. القوات الجوية المصرية والفرنسية تنفذ تدريبا مشتركا

نهاية الشوط الأول .. دجلة يتقدم على الزمالك بهدفين

نجل شوبير.. حارس الأهلي يشعل غضب جماهير الزمالك بعد إهانة النادي

قرار من المحكمة بحق الشاب المتهم بـ صفع ماكرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد حضور الاحتفال بالمئوية الأولى لتأسيس الأردن.. فيديو وصور

ماذا حققت وزارة النقل خلال 7 سنوات من حكم الرئيس

من 53 دولة.. وفود منحة "ناصر الدولية للقيادة" في ضيافة وزارة الري

السيسي يوجه بتوسعة محور الضبعة ومدخل طريق "القاهرة - السويس" ..صور

فيديو

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد حضور الاحتفال بالمئوية الأولى لتأسيس الأردن.. فيديو وصور

فيديوجراف| مفاجأة في منزل المتهم بصفع ماكرون على وجهه

فيديوجراف.. قرارات نهائية بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021

فيديو جراف.. بدل وساعات وأشياء أخري.. أبرز مقتنيات شعبان عبد الرحيم.. شاهد

المزيد

ساحة رأي

نرمين الشال تكتب: قل لي مَنْ مدير أعمالك لنعرف من تكون

هويدا دويدار تكتب: ثقيل حملي

رمضان البيه يكتب: العطاءات الربانية

عثمان المقدم يكتب: «أخى»

عبد المعطى أحمد يكتب: توظيف العقل

د. أميرة مجدي تكتب: خطوات بسيطة للتخلص من الاكتئاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

اﻟﻤﺰﻳﺪ