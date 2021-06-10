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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأطقم الهندسية المصرية تواصل إزالة أنقاض مباني قطاع غزة .. لقطات حية

الأطقم المصرية تزيل
الأطقم المصرية تزيل أنقاض مباني قطاع غزة

عرضت فضائية " إكسترا نيوز "،  لقطات حية ترصد مواصلة الأطقم الهندسية المصرية لأعمال إزالة الركام والأنقاض من قطاع غزة تمهيدا لبدء عملية إعادة الإعمار .

وأظهرت اللقطات، استمرار المعدات الهندسية والأطقم الفنية في إزالة الركام وفق توجيهات الرئيس السيسي .

وقال مراسل إكسترا نيوز: "هناك تكثيف لأعمال إزالة الأنقاض في كل المواقع التي تعمل فيها الأطقم الهندسية المصرية ".

وأضاف المراسل: "حتى اليوم السادس على التوالي تم الانتهاء من إزالة انقاض مبنى خاصة بوزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية الفلسطينية، وجاري العمل في إزالة الركام من باقي الأبراج المدمرة".

 

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