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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ومن الإدمان ما قتل.. جريمة قتل بشعة في العراق بحق رضيع

جريمة قتل
جريمة قتل

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، عن القبض على رجل قتل حفيده الرضيع بوضع المخدرات والكحول في حليبه.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية العراقية فقد قالت  :  "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد، مكتب مكافحة إجرام المحمودية، تمكنت من كشف جريمة قتل بشعة لطفل رضيع يبلغ من العمر 9 أشهر على يد جده، والد أمه، بواسطة مواد مخدرة مخلوطة بالكحول".

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وأشارت الداخلية العراقية الي ان الأوراق التحقيقية للقضية أحيلت إلى مكتب مكافحة إجرام المحمودية وتسجيل الحادث على أنه وفاة طبيعية للطفل، لكن جده اعترف بوضع أعشاب مخدرة مع الكحول وإضافتها إلى حليب الطفل الرضيع أثناء فترة نوم أمه".


ونقلت وزارة الداخلية عن جده قوله: “فعلت ذلك دون شعور بسبب إدماني على شرب الكحول والمواد المخدرة”.

العراق جريمة قتل الإدمان الكحول طفل رضيع الداخلية العراقية

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