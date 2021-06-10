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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إنشاء أول محطة أبحاث مخصصة لقياس التنمية المستدامة بالتعاون بين "السياحة العالمية" واليونان

اليونان
اليونان

تتعاون منظمة السياحة العالمية مع وزارة السياحة اليونانية في إنشاء أول محطة أبحاث مخصصة لقياس التنمية المستدامة للسياحة الساحلية والبحرية عبر البحر الأبيض المتوسط.

 

مركز المراقبة الجديد سيكون مقره في جامعة بحر إيجه باليونان. من هنا ، سيقوم الخبراء بالتقاط وجمع بيانات القياس والتحليلات المتعلقة بالتأثير البيئي والاقتصادي والاجتماعي للسياحة.

 

قال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية ، زوراب بولوليكاشفيلي: “تعتبر السياحة الساحلية والبحرية من أهم المحركات الاقتصادية في حوض البحر الأبيض المتوسط. يمكن لمركز الأبحاث الجديد هذا توفير بيانات أساسية لتوجيه إعادة بدء القطاع والتطوير المستقبلي للقطاع، مما يضمن تحقيقه لإمكاناته لتوفير الفرصة للمجتمعات الساحلية وحماية التراث الطبيعي والثقافي والاحتفاء به .

 

أكدت وكالة الأمم المتحدة المتخصصة ووزارة السياحة تعاونهما في هذه المبادرة خلال المؤتمر الرفيع المستوى لمنظمة السياحة العالمية حول السياحة الساحلية والبحرية ، الذي عقد في أثينا وشارك في استضافته الرابطة الدولية لخطوط الرحلات البحرية (CLIA) و Celebrity Cruises.

 

قال وزير السياحة اليوناني هاري ثيوهاريس: "أعرب عن امتناني الكبير لدعم منظمة السياحة العالمية في هذا المسعى. سيصبح مركز الأبحاث قريبًا نقطة مرجعية لدراسة وحماية سواحلنا وبحارنا ".

 

وأضاف بيرفرانشيسكو فاجو ، الرئيس العالمي لـ CLIA والرئيس التنفيذي لشركة MSC Cruises: “يسر CLIA أن تدعم مركز البحث والمراقبة التابع لمنظمة السياحة العالمية بشأن الاستدامة والسياحة البحرية الساحلية في البحر الأبيض المتوسط. كجزء من التزام صناعة الرحلات البحرية بالسفر المسؤول ، نتابع الرحلات البحرية المحايدة الكربون في أوروبا بحلول عام 2050 ، ونعمل عن كثب مع وجهات الرحلات البحرية والمجتمعات الساحلية لدعم النمو الاقتصادي بطريقة مستدامة.

منظمة السياحة العالمية وزارة السياحة اليونانية البحر الابيض المتوسط التنمية المستدامة للسياحة الساحلية والبحرية اليونان

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