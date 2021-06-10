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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

جولياس وسيرابينايتي يتصدران المنافسات في نصف بطولة العالم للخماسي الحديث

صدى البلد

تصدرت المجرية ميشيل جولياس والليتوانية إيفا سيرابينايتي منافسات السباحة والسلاح في الدور نصف النهائي للسيدات في بطولة العالم للخماسي الحديث والمؤهلة مباشرة لأولمبياد طوكيو لأول 3 مراكز وبطولة العالم لليزر - رن خلال الفترة من 8 وحتى 14 يونيو الجاري، التي تقام منافساتها بالملاعب والصالات المخصصة بهيئة استاد القاهرة الدولي.


وجاءت الليتوانية إيفا سيرابينايتي في المركز الأول لتصفيات المجموعة الأولى برصيد 538 نقطة ، بينما احتلت ميشيل جولياس صدارة تصفيات المجموعة الثانية برصيد 511 نقطة.


واحتلت هايدي عادل لاعبة مصر المركز التاسع في المجموعة الأولى برصيد 497 نقطة ، بينما جاءت نورلين بولس في المركز30 برصيد 408 نقطة.


أما في المجموعة الثانية احتلت أميرة قنديل المركز 19 برصيد 454 نقطة وسلمى أيمن في المركز 27 برصيد 442 نقطة.


وتضم قائمة منتخب مصر في البطولة اللاعبين إسلام حامد وأحمد الجندي وأحمد أشرف وشريف نظير ومهند طارق ونور الدين كريم وعلي الدين شريف واللاعبات هايدي عادل وأميرة قنديل وسلمى أيمن ونورين بولس ومريم عامر وسندس أبو بكر.


ويقود المنتخب المدير الفني رؤوف حسام والمدير الإداري ممدوح ويلسون ومدربين اللياقة البدنية محمد الجمال ويوسف حسن، وفي السلاح المدربين أحمد الصغير ومحمد غيث وعمرو سيد وعبد الرحمن عادل، وفي الجري إيهاب سيد وهشام سليمان، وفي الرماية إبراهيم سكر وعمرو عادل، وفي الفروسية ياسر عصر وخالد السنباطي.


ويشارك في البطولة 50 دولة بأكثر من 500 لاعب ولاعبة، وتعد البطولة هي الأهم في مشوار التأهيل لأولمبياد طوكيو حيث يصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل للأولمبياد كما أنها هي المحطة الأخيرة في مشوار الوصول لأهم حدث رياضي يقام كل 4 سنوات وهو دورة الألعاب الاولمبية- طوكيو 2020. 


ويهدف المنتخب المصري إلى التأهل لدورة الألعاب الأولمبية بالحد الأقصى المسموح منه وهو لاعبان ولاعبتان. 
الجدير بالذكر أن المنتخب المصري للخماسي الحديث قد حجز تذكرتان إلى دورة الألعاب الأولمبية وذلك عن طريق هايدي عادل وشريف نظير بعد حصولهما على ذهبية البطولة الإفريقية المؤهلة للأولمبياد. 

منتخب مصر اولمبياد طوكيو بطولة العالم بطولة العالم للخماسي

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