طريقة تحضير مشروب فواكه ميكس

يعد مشروب الفواكه من المشروبات اللذيذة والشهيه التي تحتوي على مجموعة من الفواكه الطبيعية، وتمد الجسم بالطاقة، فـ مشروب فواكه غني بمضادات الأكسدة والمعادن الصحية .

وإليكم أسرع وأسهل الطرق المختلفة لتقديم مشروب الفواكه اللذيذ…

مقادير مشروب فواكه ميكس

مقادير مشروب فواكه



موز

كيوى

فراولة

ماء

سكر حسب الرغبة



طريقة تحضير مشروب فواكه



* إضربى المكونات فى الخلاط معاً

* صبى العصير فى كاسات

* وزينيه بحبات الفراولة ويقدم بالهنا

إزاي تحضري مشروب فواكه ميكس

مقادير عصير كوكتيل فواكه



رمان

عصير تفاح

عصير عنب احمر

اناناس كمبوت

ثلج



طريقة تحضير عصير كوكتيل فواكه



* قطي الاناناس الى مكعبات

* احضري الخلاط وضعي به الاناناس ،عصير التفاح ،عصير العنب الاحمر ،والرمان

* ضيفي الثلج حسب الرغبة

* اضربيهم جيدا وقدميه في كاس التقديم مع حب الرمان

طريقة عمل مشروب فواكه ميكس للشيف شربيني

مقادير مشروب الفواكه

عنب

رمان

خوخ

عسل نحل



طريقة تحضير مشروب الفواكه



* تخلط كل المكونات في الخلاط ويقدم العصير

فوائد مشروب فواكه ميكس



يعد شرب عصير الفاكهة مفيدًا دائمًا لأنك ستجد جميع العناصر الغذائية فيه وستظل رطبًا أيضًا، ويمكنك تجربة الصحة العامة لجسمك، ويمكن لشرب عصير الفاكهة أن يعزز جهاز المناعة وأيضًا أن يكون محفزًا للصحة ومقاومًا للأمراض أيضًا.

وتشير الدراسات إلى أن كلاً من الأطفال والبالغين الذين يشربون العصير بنسبة 100٪ يميلون إلى اتباع أنظمة غذائية عالية الجودة ، وتناول المزيد من الفاكهة الكاملة ، وإجمالي الألياف الغذائية المماثلة أو أعلى في وجباتهم الغذائية، بالإضافة إلى ذلك ، فإن شاربي العصير لديهم كميات أقل من الدهون المشبعة وإجمالي الدهون والصوديوم والسكر المضاف مقارنة بمن لا يشربون العصير.

وتحتوي العديد من العصائر 100٪ على مركبات نباتية يمكنها أن تجعل حياتك أفضل كثيرًا، ويمكن أن تساعد هذه المركبات النباتية القوية في دعم نظام المناعة الصحي والوظيفة الإدراكية وغير ذلك.

كما ان الفيتامينات والمعادن ضرورية لصحتك العامة ، والعصير 100٪ مليء بالكثير منها، وتشمل الفيتامينات والمعادن الأساسية الموجودة في العصير 100٪ فيتامين ج والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

ويعتقد البعض أن العصير أفضل من تناول الفاكهة والخضروات الكاملة لأن جسمك يستطيع امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل ويمنح الجهاز الهضمي قسطًا من الراحة من هضم الألياف.

كما إن العصير يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان ، ويعزز جهاز المناعة ، ويزيل السموم من جسمك ، ويساعد على الهضم ويساعدك على إنقاص الوزن.