عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة تحضير مشروب فواكه ميكس

طريقة عمل مشروب فواكه
طريقة عمل مشروب فواكه

يعد مشروب الفواكه من المشروبات اللذيذة والشهيه التي تحتوي على مجموعة من الفواكه الطبيعية، وتمد الجسم بالطاقة، فـ مشروب فواكه غني بمضادات الأكسدة والمعادن الصحية .

وإليكم أسرع وأسهل الطرق المختلفة لتقديم مشروب الفواكه اللذيذ…

مقادير مشروب فواكه ميكس

مقادير مشروب فواكه


موز 

كيوى 

فراولة 

ماء 

سكر  حسب الرغبة


طريقة تحضير مشروب فواكه


* إضربى المكونات فى الخلاط معاً

* صبى العصير فى كاسات

* وزينيه بحبات الفراولة ويقدم بالهنا

 

إزاي تحضري مشروب فواكه ميكس

مقادير عصير كوكتيل فواكه


رمان 

عصير تفاح 

عصير عنب احمر 

اناناس كمبوت 

ثلج 


طريقة تحضير عصير كوكتيل فواكه


* قطي الاناناس الى مكعبات

* احضري الخلاط وضعي به الاناناس ،عصير التفاح ،عصير العنب الاحمر ،والرمان

* ضيفي الثلج حسب الرغبة

* اضربيهم جيدا وقدميه في كاس التقديم مع حب الرمان

 

جديدة ومختلفة.. طريقة عمل أوراك الدجاج بالطحينة والسماق

طريقة عمل زبادي بالموز.. 5 طرق مختلفة

 

طريقة عمل مشروب فواكه ميكس للشيف شربيني

مقادير مشروب الفواكه

عنب 

رمان 

خوخ 

عسل نحل 


طريقة تحضير مشروب الفواكه


* تخلط كل المكونات في الخلاط ويقدم العصير

 

فوائد مشروب فواكه ميكس
 

يعد شرب عصير الفاكهة مفيدًا دائمًا لأنك ستجد جميع العناصر الغذائية فيه وستظل رطبًا أيضًا، ويمكنك تجربة الصحة العامة لجسمك، ويمكن لشرب عصير الفاكهة أن يعزز جهاز المناعة وأيضًا أن يكون محفزًا للصحة ومقاومًا للأمراض أيضًا.

وتشير الدراسات إلى أن كلاً من الأطفال والبالغين الذين يشربون العصير بنسبة 100٪ يميلون إلى اتباع أنظمة غذائية عالية الجودة ، وتناول المزيد من الفاكهة الكاملة ، وإجمالي الألياف الغذائية المماثلة أو أعلى في وجباتهم الغذائية، بالإضافة إلى ذلك ، فإن شاربي العصير لديهم كميات أقل من الدهون المشبعة وإجمالي الدهون والصوديوم والسكر المضاف مقارنة بمن لا يشربون العصير.

وتحتوي العديد من العصائر 100٪ على مركبات نباتية يمكنها أن تجعل حياتك أفضل كثيرًا، ويمكن أن تساعد هذه المركبات النباتية القوية في دعم نظام المناعة الصحي والوظيفة الإدراكية وغير ذلك.

كما ان الفيتامينات والمعادن ضرورية لصحتك العامة ، والعصير 100٪ مليء بالكثير منها، وتشمل الفيتامينات والمعادن الأساسية الموجودة في العصير 100٪ فيتامين ج والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

ويعتقد البعض أن العصير أفضل من تناول الفاكهة والخضروات الكاملة لأن جسمك يستطيع امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل ويمنح الجهاز الهضمي قسطًا من الراحة من هضم الألياف.

 كما إن العصير يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان ، ويعزز جهاز المناعة ، ويزيل السموم من جسمك ، ويساعد على الهضم ويساعدك على إنقاص الوزن.

 

مشروب فواكه مقادير مشروب فواكه ميكس طريقة عمل مشروب فواكه ميكس للشيف شربيني فوائد مشروب فواكه ميكس مشروبات صحية

ترشيحاتنا

أمريكا ترفع العقوبات عن 10 مسئولين إيرانيين سابقين

أبو الغيط: 30 يونيو دافعت عن الدولة الوطنية المصرية واستعادتها مرة أخرى

أبو الغيط: تحطيم مشروع التيار الديني للهيمنة على الحكم بدأ في 30 يونيو

الكربون الأسود..كارثة جديدة تهدد كوكب الأرض

مصطفى محمد يتقدم بالهدف الأول لمنتخب مصر الأولمبي أمام جنوب إفريقيا

اشتغل شحات ومعيشنا فى قحط.. قاتلة زوجها بالعمرانية: فضحنى بـ جوازه العرفي منى ورامينا جثته بدمياط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفي عبده تبهر متابعيها بوصلة رقص عبر إنستجرام .. فيديو

أبرزها العجز عن الكسب ..3 شروط لاستحقاق الابن معاش الأب في قانون التأمينات الجديد

فشل سيناريو رمضان صبحي.. الأهلى يخطف صفقة قوية من بيراميدز

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة

مفاجأة في واقعة رفض طفلة في مدرسة بالقاهرة بسبب شعرها .. اعرف القصة

نجل شوبير.. حارس الأهلي يشعل غضب جماهير الزمالك بعد إهانة النادي

نداء عاجل من إمارة تبوك لهذه الفئة من السعوديين

دار الإفتاء: السبت أول أيام شهر ذي القعدة لعام 1442هجرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد حضور الاحتفال بالمئوية الأولى لتأسيس الأردن.. فيديو وصور

ماذا حققت وزارة النقل خلال 7 سنوات من حكم الرئيس

من 53 دولة.. وفود منحة "ناصر الدولية للقيادة" في ضيافة وزارة الري

السيسي يوجه بتوسعة محور الضبعة ومدخل طريق "القاهرة - السويس" ..صور

فيديو

وزير التموين يحسم أسعار السلع وموعد إضافة المواليد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. قرار حكومي جديد.. فرض الضريبة المضافة على الديليفري

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد حضور الاحتفال بالمئوية الأولى لتأسيس الأردن.. فيديو وصور

فيديوجراف| مفاجأة في منزل المتهم بصفع ماكرون على وجهه

المزيد

ساحة رأي

سوسن أحمد البراهمي تكتب: حبيبى يا رسول الله

سارة مجدي تكتب: السوشيال ميديا سبب اكتئابك!

نرمين الشال تكتب: قل لي مَنْ مدير أعمالك لنعرف من تكون

هويدا دويدار تكتب: ثقيل حملي

رمضان البيه يكتب: العطاءات الربانية

عثمان المقدم يكتب: «أخى»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

اﻟﻤﺰﻳﺪ