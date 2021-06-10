بشرى سارة.. الوضع الوبائي في مصر أصبح منخفضا

قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، رئيس قسم البكتريا بمستشفى جامعة القاهرة، إن مصر من أوائل دول العالم احتواءً لأزمة كوورنا ونجحت في مواجهتها.

وأوضحت عبد الوهاب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الخميس، أن لك يرجع لعدة عوامل، أهمها تعاون الحكومة والمواطن، منوهة ، أن الوضع الوبائي في مصر أصبح منخفضا الآن.

ولفتت إلى أن أعراض كورونا حدة الأعراض تختلف من فرد لآخر، وذلك يرجع للمناعة والعادات الصحية للفرد وأسلوب الحياة الصحية، والجينات أيضا، واستعداد الجهاز المناعي، ونسبة الكورتيزون في الجسم.

وأكدت أن أي شخص صاحب أمراض مزمنة من أمراض الحساسية والغدة الدرقية والسكر وضغط الدم وغيرها، لا بد أن يتابع مع الطبيب قبل تلقي اللقاح وأن يمارس عادات صحية في طعامه.