قبل انطلاق يورو 2020 .. ملك بلجيكا يدعم الشياطين الحمر من مقر التدريبات

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، الجمعة، المقبلة، انطلاق كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”، بعد أن تأجلت لعام كامل، بسبب تفشي فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تقام مباراة افتتاح، يورو 2020، بين إيطاليا وتركيا، الجمعة المقبلة، في تمام التاسعة مساء، على ملعب الأولمبيكو.

وحضر لويس فيليب ملك بلجيكا، اليوم الخميس، معسكر منتخب بلاده، لابراز الدعم للاعبين، قبل المشاركة في نهائيات أمم أوروبا “يورو 2020”.

وتحدث ملك بلجيكا مع النجم إيدين هازارد لاعب ريال مدريد.